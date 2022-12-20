Футуристический дизайн и три разных версии: рассекречен новый Hyundai Kona 2023 (фото)
Кроссовер Hyundai Kona изменился внешне и стал выразительнее на вид. Модель доступна в гибридной, плаг-ин гибридной и электрической модификациях.
Опубликованы первые официальные фото Hyundai Kona второго поколения. Компактный кроссовер дебютировал в гибридной, плаг-ин гибридной и электрической версиях. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai.
Новый Hyundai Kona 2023 изменился внешне и стал еще более выразительным на вид. Его футуристический дизайн выполнен в духе минивэна Hyundai Staria. Диодные фары и фонари соединены тоненькой полосой.
Гибридные и электрические варианты отличаются дизайном передней части, а еще появился спортивный вариант N Line с обвесом и увеличенным спойлером на крыше.
Кроссовер Hyundai Kona подрос и ощутимо больше предшественника. Он достигает 4355 мм в длину и 1825 мм в ширину при колесной базе в 2660 мм.Важно
Возросшие размеры сделали авто просторнее внутри. В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея – виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа.
Силовые установки знакомы по предшественнику и родственному Kia Niro 2022. Гибрид оснащен 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором общей мощностью 141 л. с., а в плаг-ин гибриде они развивают уже 180 л. с. Электромобиль Hyundai Kona сохранил 204-сильный мотор и батарею на 64 кВтч, а его запас хода – 407 км.
Ранее Фокус сообщал, что новый Kia Niro впечатлил управляемостью в "лосином" тесте.