Футуристический дизайн и три разных версии: рассекречен новый Hyundai Kona 2023 (фото)

Кроссовер Hyundai Kona изменился внешне и стал выразительнее на вид. Модель доступна в гибридной, плаг-ин гибридной и электрической модификациях.

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Опубликованы первые официальные фото Hyundai Kona второго поколения. Компактный кроссовер дебютировал в гибридной, плаг-ин гибридной и электрической версиях. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai.

[ + – ] Кроссовер доступен в трех модификациях Фото: Hyundai

Новый Hyundai Kona 2023 изменился внешне и стал еще более выразительным на вид. Его футуристический дизайн выполнен в духе минивэна Hyundai Staria. Диодные фары и фонари соединены тоненькой полосой.

Гибридные и электрические варианты отличаются дизайном передней части, а еще появился спортивный вариант N Line с обвесом и увеличенным спойлером на крыше.

[ + – ] Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Kona подрос и ощутимо больше предшественника. Он достигает 4355 мм в длину и 1825 мм в ширину при колесной базе в 2660 мм.

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Возросшие размеры сделали авто просторнее внутри. В салоне на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея – виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа.

[ + – ] Салон кроссовера стал просторнее Фото: Hyundai

Силовые установки знакомы по предшественнику и родственному Kia Niro 2022. Гибрид оснащен 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором общей мощностью 141 л. с., а в плаг-ин гибриде они развивают уже 180 л. с. Электромобиль Hyundai Kona сохранил 204-сильный мотор и батарею на 64 кВтч, а его запас хода – 407 км.

Ранее Фокус сообщал, что новый Kia Niro впечатлил управляемостью в "лосином" тесте.