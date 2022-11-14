Броский дизайн и заводское ГБО: раскрыты подробности флагманского седана Hyundai (фото)

Hyundai Grandeur 2023 привлекает внимание футуристическим дизайном, а его салон отделан дорогой кожей. Со старта предложат бензиновую и гибридную модификации.

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Появилось больше информации про новый Hyundai Grandeur. Большой седан Е-класса рассекретили в октябре, а теперь на официальном сайте корейской марки опубликованы основные его характеристики.

[ + – ] Длина седана превысила 5 метров Фото: Hyundai

Grandeur седьмого поколения построен на платформе N3 которую также используют новые Hyundai Tucson и Santa Fe. Длина авто выросла до 5035 мм, ширина – до 1880 мм, а колесная база – до 2895 мм. Футуристический дизайн с широкой решеткой радиатора и тоненькой диодной полосой на "носу" выполнен в духе минивэна Hyundai Staria.

В салоне обращает на себя внимание односпицевый руль – такой, как у самого первого Hyundai Grandeur 1986 года. На рулевую колонку вынесли рычаг КПП.

[ + – ] На первых порах покупателям предложат бензиновый V6 и гибридную установку Фото: Hyundai

На передней панели рядом установлены 12,3-дюймовые дисплеи виртуального щитка приборов и мультимедиа, а еще один экран заменяет кнопки климат-контроля. Салон стал просторнее, а вот объем багажника уменьшен до 480 л.

Hyundai Grandeur является флагманским седаном бренда, поэтому в топовых версиях в отделке использованы кожа Nappa и дерево. Кроме того, существенно усилена шумоизоляция салона.

[ + – ] В салоне установлен оригинальный односпицевый руль Фото: Hyundai

Базовая комплектация Hyundai Grandeur 2023 включает 10 подушек безопасности, системы автоматического торможения и контроля разметки, камеры для "слепых" зон. Среди опций появились сканер отпечатков пальцев.

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На первых порах предложат версию с 3,5-литровым бензиновым V6 на 300 л. с., а также 180-сильный гибридный вариант. Позже также появятся 2,5-литровая бензиновая четверка мощностью 198 л. с. и 240-сильная версия с заводским ГБО.

[ + – ] Салон Hyundai Grandeur стал просторнее Фото: Hyundai

Бензиновые и газовые Hyundai Grandeur 2023 версии получили 8-ступенчатую автоматическую КПП, а гибрид – 6-ступенчатую. Привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai разработали яркий спортивный седан всего за 18 500 долларов.