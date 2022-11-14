Яскравий дизайн та заводське ГБО: розкрито подробиці флагманського седана Hyundai (фото)

Hyundai Grandeur 2023 привертає увагу футуристичним дизайном, а його салон оздоблений дорогою шкірою. Зі старту запропонують бензинову та гібридну модифікації.

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З'явилося більше інформації про новий Hyundai Grandeur. Великий седан Е-класу розсекретили у жовтні, а тепер на офіційному сайті корейської марки опубліковано основні його характеристики.

[ + – ] Довжина седана перевищила 5 метрів Фото: Hyundai

Grandeur сьомого покоління побудований на платформі N3, яку також використовують нові Hyundai Tucson і Santa Fe. Довжина авто зросла до 5035 мм, ширина — до 1880 мм, а колісна база — до 2895 мм. Футуристичний дизайн з широкими гратами радіатора і тоненькою діодною смугою на "носі" виконаний у дусі мінівена Hyundai Staria.

У салоні привертає увагу односпицеве кермо — таке, як у найпершого Hyundai Grandeur 1986 року. На кермову колонку винесли важіль КПП.

[ + – ] Спочатку покупцям запропонують бензиновий V6 і гібридну установку Фото: Hyundai

На передній панелі поряд встановлені 12,3-дюймові дисплеї віртуального щитка приладів та мультимедіа, а ще один екран замінює кнопки клімат-контролю. Салон став просторішим, а ось об'єм багажника зменшено до 480 л.

Hyundai Grandeur є флагманським седаном бренду, тому в топових версіях в обробці використані шкіра Nappa та дерево. Крім того, суттєво посилено шумоізоляцію салону.

[ + – ] У салоні встановлено оригінальне односпицеве кермо Фото: Hyundai

Базова комплектація Hyundai Grandeur 2023 включає 10 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування та контролю розмітки, камери для "сліпих" зон. Серед опцій з'явилися сканер відбитків пальців.

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Спочатку запропонують версію з 3,5-літровим бензиновим V6 на 300 к. с., а також 180-сильний гібридний варіант. Згодом також з'являться 2,5-літрова бензинова четвірка потужністю 198 к. с. та 240-сильна версія із заводським ГБО.

[ + – ] Салон Hyundai Grandeur став просторішим Фото: Hyundai

Бензинові та газові Hyundai Grandeur 2023 версії отримали 8-ступінчасту автоматичну КПП, а гібрид — 6-ступінчасту. Привід може бути переднім чи повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai розробили яскравий спортивний седан лише за 18 500 доларів.