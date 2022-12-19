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Гибридный кроссовер Kia удивил экспертов отточенной управляемостью на уровне спорткаров (видео)

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Фото: скриншот / YouTube | В "лосином" тесте Kia Niro стал одним из лучших в своем классе

Kia Niro 2022 прошел "лосиный" тест на очень высокой скорости 81 км/ч. Эксперты отметили, что кроссовер прост и предсказуем в управлении.

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Новый Kia Niro второго поколения отлично проявил себя в так называемом "лосином" тесте. Гибридный кроссовер стал одним из лучших в своем классе и даже обошел мощные спортивные модели. Об этом сообщает сайт km77, проводивший испытание.

Лучший результат Kia Niro 2022 – прохождение маневра на скорости 81 км/ч. Напомним, что отличная оценка присуждается за скорость 77 км/ч и выше.

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Кроссовер обошел даже мощные спортивные модели
Фото: скриншот / YouTube

Для кроссовера это очень хороший показатель – лишь Tesla Model Y оказалась быстрее (83 км/ч). Мало того, новый Kia Niro обошел даже спортивный Audi RS3, показавший 75 км/ч.

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В тесте принимал участие стандартный гибрид Kia Niro (у модели также есть плаг-ин гибридная и электрическая версия). Он не очень мощный (141 л. с.), то есть показать отличный результат удалось благодаря хорошо настроенным шасси и системе стабилизации.

К слову, модель предыдущего поколения с этой же силовой установкой показала 74 км/ч. Проводивший "лосиный" тест журналист отметил, что кроссовер прост и предсказуем в управлении.

Напомним, что "лосиный" тест – маневр по объезду внезапно появившегося на дороге препятствия. Изобрели его в Швеции, где на трассы часто выбегают лоси, олени и другие крупные животные.

Ранее Фокус сообщал, что "лосиный" тест неожиданно провалила новая Toyota Camry.