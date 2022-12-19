Гібридний кросовер Kia здивував експертів відточеною керованістю на рівні спорткарів (відео)

Kia Niro 2022 пройшов "лосиний" тест на дуже високій швидкості 81 км/год. Експерти зазначили, що кросовер простий і передбачуваний в управлінні.

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Новий Kia Niro другого покоління чудово проявив себе в так званому "лосиному" тесті. Гібридний кросовер став одним із найкращих у своєму класі і навіть обійшов потужні спортивні моделі. Про це повідомляє сайт km77, який проводив випробування.

Найкращий результат Kia Niro 2022 — проходження маневру на швидкості 81 км/год. Нагадаємо, що чудова оцінка присуджується за швидкість 77 км/год і вище.

[ + – ] Кросовер обійшов навіть потужні спортивні моделі Фото: скриншот / YouTube

Для кросовера це дуже добрий показник — лише Tesla Model Y виявилася швидше (83 км/год). Щобільше, новий Kia Niro обійшов навіть спортивний Audi RS3, який показав 75 км/год.

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У тесті брав участь стандартний гібрид Kia Niro (у моделі також є плаг-ін гібридна та електрична версія). Він не дуже потужний (141 к. с.), тобто показати відмінний результат вдалося завдяки добре налаштованим шасі та системі стабілізації.

До речі, модель попереднього покоління з цією ж силовою установкою показала 74 км/год. "Лосиний" тест журналіст зазначив, що кросовер простий і передбачуваний в управлінні.

Нагадаємо, що "лосиний" тест — маневр по об'їзду перешкоди, що раптово з'явилася на дорозі. Винайшли його у Швеції, де на траси часто вибігають лосі, олені та інші великі тварини.

Раніше Фокус повідомляв, що "лосиний" тест несподівано провалила нова Toyota Camry.