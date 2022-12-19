Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Гібридний кросовер Kia здивував експертів відточеною керованістю на рівні спорткарів (відео)

лосиний тест кіа ніро, лосиний тест, кіа ніро, Kia Niro 2022, новий Kia Niro, Kia Niro
Фото: скриншот / YouTube | У "лосиному" тесті Kia Niro став одним із найкращих у своєму класі

Kia Niro 2022 пройшов "лосиний" тест на дуже високій швидкості 81 км/год. Експерти зазначили, що кросовер простий і передбачуваний в управлінні.

Related video

Новий Kia Niro другого покоління чудово проявив себе в так званому "лосиному" тесті. Гібридний кросовер став одним із найкращих у своєму класі і навіть обійшов потужні спортивні моделі. Про це повідомляє сайт km77, який проводив випробування.

Найкращий результат Kia Niro 2022 — проходження маневру на швидкості 81 км/год. Нагадаємо, що чудова оцінка присуджується за швидкість 77 км/год і вище.

лосиний тест кіа ніро, лосиний тест, кіа ніро, Kia Niro 2022, новий Kia Niro, Kia Niro Fullscreen
Кросовер обійшов навіть потужні спортивні моделі
Фото: скриншот / YouTube

Для кросовера це дуже добрий показник — лише Tesla Model Y виявилася швидше (83 км/год). Щобільше, новий Kia Niro обійшов навіть спортивний Audi RS3, який показав 75 км/год.

Важливо
Стартували продажі недорогого молодіжного кросовера Kia вартістю від $20 000 (фото)
Стартували продажі недорогого молодіжного кросовера Kia вартістю від $20 000 (фото)

У тесті брав участь стандартний гібрид Kia Niro (у моделі також є плаг-ін гібридна та електрична версія). Він не дуже потужний (141 к. с.), тобто показати відмінний результат вдалося завдяки добре налаштованим шасі та системі стабілізації.

До речі, модель попереднього покоління з цією ж силовою установкою показала 74 км/год. "Лосиний" тест журналіст зазначив, що кросовер простий і передбачуваний в управлінні.

Нагадаємо, що "лосиний" тест — маневр по об'їзду перешкоди, що раптово з'явилася на дорозі. Винайшли його у Швеції, де на траси часто вибігають лосі, олені та інші великі тварини.

Раніше Фокус повідомляв, що "лосиний" тест несподівано провалила нова Toyota Camry.