Оригинальный дизайн и цена $20 500: презентован новый компактный кроссовер Hyundai (фото)

Новый Hyundai Kona подрос в размерах и богаче оснащен, а его дизайн стал оригинальнее. Модель предложат в бензиновых, гибридных и электрических версиях.

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В Южной Корее официально презентовали Hyundai Kona второго поколения. Компактный кроссовер поступает в продажу на родине по цене от 25,4 млн вон ($20 500). На официальном сайте Hyundai раскрыли больше подробностей модели.

[ + – ] В линейке останутся гибридные и электрические версии Фото: Hyundai

Со старта новый Hyundai Kona 2023 предложат в трех версиях. Начальным является 2,0-литровый бензиновый двигатель на 149 л. с., работающий в паре с вариатором. Остался в линейке и 1,6-литровый турбомотор на 198 л. с. — он комплектуется 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями.

[ + – ] Кроссовер Hyundai отличается оригинальным дизайном Фото: Hyundai

Альтернатива – 141-сильный гибрид Hyundai Kona с 1,6-литровой атмосферной четверкой и электромотором. А вот 180-сильный плаг-ин гибрид и электромобиль Hyundai Kona мощностью 204 л. с. появятся позже.

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Также стало известно, что базовая комплектация Hyundai Kona 2023 включает адаптивный круиз-контроль, системы упреждения столкновений, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков, контроля "слепых" зон и усталости водителя. Перечень опций пополнили проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника с сенсором и парковочный автопилот с дистанционным управлением.

[ + – ] В салоне появились два 12,3-дюймовых дисплея Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Kona не только изменился внешне и обрел футуристический дизайн в духе минивэна Staria, но и существенно подрос в размерах. Его длина увеличилась до 4355 мм, ширина — до 1825 мм, а колесная база — до 2660 мм. В салоне установили два 12,3-дюймовых дисплея и улучшили шумоизоляцию.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai презентовали флагманский седан с таким же оригинальным дизайном.