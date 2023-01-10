Электромобиль Hyundai Ioniq 5 научился ездить боком и разворачиваться на месте (видео)

При помощи модуля e-Corner Hyundai Ioniq 5 продемонстрировал невероятные возможности управления. Электромобиль научился поворачивать свои колеса на 90 градусов, разворачиваться на месте и ездить по диагонали.

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Подразделение Hyundai Mobis, которое занимает производством запасных частей и технологий автономного вождения корейского бренда, представило инновационный модуль e-Corner, позволяющий существенно увеличить маневренность авто. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Модуль e-Corner представили на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе. Он состоит их электромотора и демпфера, а также систем торможения и рулевого управления при помощи электроники.

При помощи новой технологии электромобиль Hyundai Ioniq 5 научился поворачивать свои колеса на 90 градусов. Он способен разворачиваться на месте и ездить по диагонали. Присутствует и "режим краба", который позволяет автомобилю ездить боком.

Автомобиль также может двигаться как вилочный погрузчик. Для этого передние колеса блокируются, а задние — поворачиваются на 45 градусов.

В Hyundai Mobis не рассказали подробностей о своем модуле e-Corner. Они отметили, что эта технология может стать доступной для многих моделей уже в ближайшие несколько лет.

Ранее Фокус писал, что Hyundai с 1 января 2023 года перестал продавать в Норвегии автомобили с двигателями внутреннего сгорания.