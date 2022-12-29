Hyundai перестанет продавать автомобили с ДВС в Норвегии

В 2022 году более 90% проданных в Норвегии автомобилей Hyundai были электрическими. К 2025 году Норвегия полностью запретит продажи новых авто с ДВС.

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Hyundai с 1 января 2023 года перестанет продавать в Норвегии автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Все новые модели на этом рынке будут электрическими, сообщает портал Autoevolution.

Норвегия стала первой европейской страной, в которой Hyundai решила остановить продажи своих бензиновых и дизельных авто. В течение двух лет компания постепенно выводила из местного рынка своим бензиновые, газовые и дизельные модели. Сейчас там продают электромобили Kona, Ioniq 5 и 6, гибрид Tucson и водородный Nexo.

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В Hyundai выбрали Норвегию из-за того, что эта страна является мировым лидером по количеству электромобилей на 1000 жителей. В 2022 году доля электрических моделей составила 80% от общих продаж авто. К 2025 году Норвегия полностью запретит продажи новых авто с ДВС.

По словам представителей Hyundai, в 2022 году более 90% проданных в Норвегии авто бренда были электромобилями. С 2020 года компания поставила в страну 25 тысяч автомобилей, из которых 92% — на электротяге.

Ранее Фокус писал, что в Украине могут наладить выпуск корейских электромобилей.