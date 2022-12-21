Обошел Nissan и General Motors: Hyundai стал третьим крупнейшим автопроизводителем в мире

В Hyundai отметили, что таких высоких показателей продаж удалось достичь благодаря оптимизации цепочки поставок. Увеличение затрат на производство и нехватка чипов не стали преградой на пути компании.

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Компания Hyundai существенно увеличила продажи своих авто. Бренд стал третьим крупнейшим автопроизводителем в мире по годовым объемам продаж. Об этом в интервью Bloomberg рассказал президент и со-генеральный директор Чэхун Чанг.

Toyota Volkswagen AG уже несколько лет подряд соперничают за лидерство в мировой автомобильной промышленности. Теперь в гонку вступает Hyundai, который в 2022 году обошел по продажам General Motors, Nissan и Stellantis.

Hyundai понадобилось около десяти лет, чтобы кардинально изменить имидж компании. Премиальный бренд Genesis теперь и вовсе конкурирует с ведущими производителями люксовых авто.

"Мы на правильном пути, и в этом году мы были очень сильны. Управление нашей цепочкой поставок было ключевым. Мы стараемся быть гибкими, максимально оптимизировать и защищать производство, несмотря на нехватку чипов", — поделился 58-летний президент и со-генеральный директор Чэхун Чанг.

Чанг отметил, что с увеличением масштабов возникают более серьезные проблемы, в том числе приостановка работы крупного завода в России и новое законодательство США, которое может навредить субсидиям на электромобили. Также автопроизводителю пришлось столкнуться с более высокими затратами на сырье, постоянной нехваткой чипов и обвинениями в том, что поставщики Hyundai в Алабаме нанимали несовершеннолетних работников.

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На южнокорейском заводе в Ульсане работает крупнейший в мире сборочный завод с годовой производственной мощностью 1,4 миллиона авто. Еще девять заводов по всему миру позволили продать автопроизводителю в 2021 году 6,6 млн автомобилей. В 2022 году выручка компании вырастет на 21% до 108 млрд долларов.

В Hyundai подчеркнули, что таких успехов удалось достичь и благодаря электрификации. Пока другие автопроизводители предпринимали более обдуманные шаги, южнокорейская компания активно продвигала такие модели, как Ioniq 5 и EV6 дочерней компании Kia.

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