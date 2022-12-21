Обійшов Nissan та General Motors: Hyundai став третім найбільшим автовиробником у світі

У Hyundai зазначили, що таких високих показників продажів вдалося досягти завдяки оптимізації ланцюжка постачання. Збільшення витрат за виробництво і брак чіпів стали перешкодою в дорозі компанії.

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Компанія Hyundai суттєво збільшила продажі своїх авто. Бренд став третім найбільшим автовиробником у світі за річними обсягами продажів. Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів президент та співгенеральний директор Чехун Чанг.

Toyota, Volkswagen AG вже кілька років поспіль змагаються за лідерство у світовій автомобільній промисловості. Тепер у гонку вступає Hyundai, який у 2022 році обійшов з продажу General Motors, Nissan та Stellantis.

Hyundai знадобилося близько десяти років, щоб кардинально змінити імідж компанії. Преміальний бренд Genesis тепер взагалі конкурує з провідними виробниками люксових авто.

"Ми на правильному шляху, і цього року ми були дуже сильні. Управління нашим ланцюжком поставок було ключовим. Ми намагаємося бути гнучкими, максимально оптимізувати та захищати виробництво, незважаючи на нестачу чіпів", — поділився 58-річний президент та співгенеральний директор Чехун Чанг.

Чанг зазначив, що зі збільшенням масштабів виникають серйозніші проблеми, у тому числі призупинення роботи великого заводу в Росії та нове законодавство США, яке може зашкодити субсидіям на електромобілі. Також автовиробнику довелося зіткнутися з вищими витратами на сировину, постійним браком чіпів та звинуваченнями в тому, що постачальники Hyundai в Алабамі наймали неповнолітніх працівників.

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На південнокорейському заводі в Ульсані працює найбільший у світі складальний завод із річною виробничою потужністю 1,4 мільйона авто. Ще дев'ять заводів по всьому світу дозволили продати автовиробнику у 2021 році 6,6 млн автомобілів. 2022 року виручка компанії зросте на 21% до 108 млрд доларів.

У Hyundai наголосили, що таких успіхів вдалося досягти і завдяки електрифікації. Поки інші автовиробники робили більш обдумані кроки, південнокорейська компанія активно просувала такі моделі, як Ioniq 5 та EV6 дочірньої компанії Kia.

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