Kia знімає з виробництва свою спортивну модель: випущена прощальна версія (фото)

Kia Stinger отримав хороші відгуки у пресі, але так і не став популярним. Попит на спортивний ліфтбек виявився нижчим, ніж очікувалося.

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Kia припинить випуск моделі Stinger і її нове покоління не планується. Інформація про це циркулювала давно, але тепер вона отримала підтвердження. Про це повідомили на офіційному сайті корейської марки.

Kia Stinger випускають із 2017 року. Спортивний задньопривідний ліфтбек отримав хороші відгуки в автомобільних ЗМІ — у авто хороша динаміка і відмінна керованість.

[ + – ] Усього випустять 1000 фінальних Kia Stinger Tribute Edition Фото: Kia

Однак модель так і не стала популярною, адже вона вийшла дуже дорогою, за мірками Kia. У цій ціновій категорії покупці віддають перевагу спортивним моделям преміальних брендів або кросоверам.

Саме через низькі продажі Kia Stinger знімають з виробництва. Непрямим наступником моделі стане 585-сильний електромобіль Kia EV6 GT.

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На прощання випустять лімітовану серію Kia Stinger Tribute Edition. Таких авто буде всього 1000, причому всі вони будуть забарвлені у сірий колір та отримають чорні 19-дюймові диски.

[ + – ] Салон Kia Stinger Tribute Edition оброблений коричневою шкірою Фото: Kia

У внутрішній обробці поєднуються коричнева шкіра та вставки, що імітують карбон. Також у салоні з'явилася пам'ятна табличка із серійним номером авто.

Новий Kia Stinger Tribute Edition запропонують виключно з топовим 3,3-літровим V6 твін-турбо потужністю 370 к. с. Будуть доступні версії із заднім та повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що новий кросовер Kia Niro здивував керованістю на рівні спортивних автомобілів.