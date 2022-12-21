Kia снимает с производства свою самую спортивную модель: выпущена прощальная версия (фото)

Kia Stinger получил хорошие отзывы в прессе, но так и не стал популярным. Спрос на спортивный лифтбэк оказался ниже, чем ожидалось.

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Kia прекратит выпуск модели Stinger и новое ее поколение не планируется. Информация об этом циркулировала давно, но теперь она получила подтверждение. Об этом сообщили на официальном сайте корейской марки.

Kia Stinger выпускают с 2017 года. Спортивный заднеприводной лифтбэк получил хорошие отзывы в автомобильных СМИ — у авто хорошая динамика и отличная управляемость.

[ + – ] Всего выпустят 1000 финальных Kia Stinger Tribute Edition Фото: Kia

Однако модель так и не стала популярной, ведь она получилась весьма дорогой, по меркам Kia. В этой ценовой категории покупатели предпочитают спортивные модели премиальных брендов либо же кроссоверы.

Именно по причине низких продаж Kia Stinger снимают с производства. Непрямым преемником модели станет 585-сильный электромобиль Kia EV6 GT.

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На прощание выпустят лимитированную серию Kia Stinger Tribute Edition. Таких авто будет всего 1000, причем все они будут окрашены в серый цвет и получат черные 19-дюймовые диски.

[ + – ] Салон Kia Stinger Tribute Edition отделан коричневой кожей Фото: Kia

Во внутренней отделке сочетаются коричневая кожа и вставки, имитирующие карбон. Также в салоне появилась памятная табличка с серийным номером авто.

Новый Kia Stinger Tribute Edition предложат исключительно с топовым 3,3-литровым V6 твин-турбо мощностью 370 л. с. Будут доступны версии с задним и полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что новый кроссовер Kia Niro удивил управляемостью на уровне спорткаров.