Электрокар Kia EV6 объехал на "драге" суперкары Porsche, Lamborghini, Ferrari и Mercedes (видео)

В разгоне на дистанции четверть мили корейский электрокар уступил только британскому McLaren 570S.

Электромобиль Kia EV6 был представлен буквально на днях, но уже принял участие в спринтерском заезде на классической драг-рейсинговой дистанции четверть мили (402 метра). Заезд был организован онлайн-изданием Carscoops, а в соперники южнокорейскому электрокару выставили пять бензиновых суперкаров: Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S, Porsche 911 Targa 4 и Ferrari California T. В заезде принимала участие топ-версия Kia EV6 GT с 585-сильной силовой установкой и полным приводом.

Уже со старта Kia вырвался вперед и почти до самого финиша не уступал лидерство. И только под самый конец его догнал и опередил McLaren 570S (мощность мотора 570 л.с.). На финишном створе McLaren обошел электрокар всего на корпус!

Остальным участникам настичь электромобиль так и не удалось. Интересно, что третьим финишную черту пересек наименее мощный автомобиль-участник — 370-сильный Porsche 911 Targa 4. Четвертым оказался Lamborghini Urus с мотором мощностью 650 л.с. А последним финишировал Ferrari California (560 л.с.).

[ + – ] Драг-рейсинг: электрокар Kia EV6 против бензиновых суперкаров

В основе Kia EV6 лежит модульная платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), разработанная Hyundai Motor специально для электромобилей. Первым эту "тележку" получил электрокар Ioniq 5, о котором Фокус рассказывал ранее.

На рынке Kia EV6 предложат в пяти модификациях. Участвовавшая в гонке топ-версия EV6 GT укомплектована двухмоторной силовой установкой мощностью 585 л.с. и тяговой батареей емкостью 77,4 кВт∙ч. Заявленное время ускорения с места до 100 км/ч — 3,5 секунды. Максимальная скорость — 260 км/ч. Запас хода — 400 км.

В Южной Корее продажи Kia EV6 стартуют в июле этого года, в Европе — в сентябре. На рынке Северной Америки электромобиль появится в 2022 году.