Електрокар Kia EV6 об'їхав на "драгу" суперкари Porsche, Lamborghini, Ferrari та Mercedes (відео)

У розгоні на дистанції чверть милі корейський електрокар поступився тільки британському McLaren 570S.

Електромобіль Kia EV6 був представлений буквально днями, але вже взяв участь у спринтерському заїзді на класичній драг-рейсинговій дистанції чверть милі (402 метри). Заїзд був організований онлайн-виданням Carscoops, а в суперники південнокорейському електрокару виставили п'ять бензинових суперкарів: Lamborghini Urus, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S, Porsche 911 Targa 4 і Ferrari California T. У заїзді брала участь топ-версія Kia EV6 GT з 585-сильною силовою установкою і повним приводом.

Вже зі старту Kia вирвався вперед і майже до самого фінішу не поступався лідерством. І тільки під кінець його наздогнав і випередив McLaren 570S (потужність мотора 570 к. с.). На фінішному створі McLaren обійшов електрокар всього на корпус!

Іншим учасникам наздогнати електромобіль так і не вдалося. Цікаво, що третім фінішну лінію перетнув найменш потужний автомобіль-учасник — 370-сильний Porsche 911 Targa 4. Четвертим виявився Lamborghini Urus із мотором потужністю 650 к. с. А останнім фінішував Ferrari California (560 к.с.).

[ + – ] Драг-рейсинг: електрокар Kia EV6 проти бензинових суперкарів

В основі Kia EV6 лежить модульна платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), розроблена Hyundai Motor спеціально для електромобілів. Першим цей "візок" отримав електрокар Ioniq 5, про який Фокус розповідав раніше.

На ринку Kia EV6 запропонують у п'яти модифікаціях. Брала участь в гонці топ-версія EV6 GT укомплектована двомоторною силовою установкою потужністю 585 к. с. і тяговою батареєю ємністю 77,4 кВт∙год. Заявлений час прискорення з місця до 100 км/год — 3,5 секунди. Максимальна швидкість — 260 км/год. Запас ходу — 400 км.

У Південній Кореї продажі Kia EV6 стартують в липні цього року, в Європі — у вересні. На ринку Північної Америки електромобіль з'явиться в 2022 році.