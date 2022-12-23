Премьер-министр Шмыгаль предложил наладить в Украине выпуск корейских электромобилей

Все южнокорейские автопроизводители уже наладили выпуск электрокаров. "Зеленые" модели присутствуют в линейке Hyundai, Genesis, Kia и SsangYong.

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Украина планирует расширить сотрудничество с Южной Кореей. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль в разговоре со своим южнокорейским коллегой Хан Док Су предложил наладить выпуск в нашей стране электрокаров. Об этом он написал в своем Telegram-канале сегодня, 23 декабря.

"Затронули послевоенное восстановление и участие корейских компаний в возрождении. В частности, предложил открыть в Украине производство электромобилей", — сообщил Денис Шмыгаль.

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Также премьер-министр Украины поблагодарил Хан Док Су за поддержку нашей страны и гуманитарную помощь и выразил надежду, что она будет расширена. Напомним, ранее Южная Корея, среди прочего, передала новые пикапы SsangYong Musso.

На данный момент электромобили выпускают все южнокорейские автопроизводители. В линейке Hyundai есть семейство моделей Ioniq, а также электрический вариант кроссовера Kona.

Kia выпускает электрокроссоверы Niro и EV6, а в модельном ряду Genesis есть электрический седан G80, а также кроссоверы GV60, GV70 и GV70. Свой первый электромобиль e-Korando выпустил и SsangYong.

Ранее Фокус сообщал, что южнокорейский бренд SsangYong реорганизуют и переименуют.