Новое название и электрификация: SsangYong ждут большие перемены

Новые владельцы SsangYong возрождают компанию после банкротства. Ее переименуют в KG Mobility и будут выпускать больше электромобилей.

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SsangYong на пороге больших перемен. Южнокорейскую компанию ждут реорганизация и даже ребрендинг. Об этом новый руководитель SsangYong Квак Джэ-сун сообщил изданию The Korea Times.

Сейчас автопроизводитель возрождается после банкротства. Об исчезновения его спас южнокорейский концерн KG Group, выкупивший в августе контрольный пакет из 62% акций и начавший реструктуризацию компании.

[ + – ] Большие надежды возлагаются на новый SsangYong Torres Фото: SsangYong

SsangYong Motor решили переименовать в KG Mobility, а внедорожники и кроссоверы будут продавать под брендом KG. Ребрендинг должны утвердить в марте 2023 на собрании акционеров.

Квак Джэ-сун объяснил, что хотя бренд SsangYong известен в Южной Корее и за ее пределами, недавние финансовые проблемы создали ему "болезненный имидж". Ребрендинг начнет новый этап в истории компании.

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Сменой названия не обойдутся – корейскую компанию ждет электрификация. Первый электрокар марки уже поступил в производство, а вскоре такая версия появится у кроссовера Torres, на который возлагают большие надежды.

Примечательно, что это не первое переименование в истории SsangYong. До 1986 года компания называлась Dong-A Motor.

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