Нова назва та електрифікація: SsangYong чекають великі зміни

Нові власники SsangYong відроджують компанію після банкрутства. Її перейменують на KG Mobility і випускатимуть більше електромобілів.

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SsangYong на порозі великих змін. Південнокорейську компанію чекають на реорганізацію і навіть ребрендинг. Про це новий керівник SsangYong Квак Дже-сун повідомив газету The Korea Times.

Наразі автовиробник відроджується після банкрутства. Від зникнення його врятував південнокорейський концерн KG Group, який у серпні викупив контрольний пакет з 62% акцій і почав реструктуризацію компанії.

[ + – ] Великі надії покладаються на новий SsangYong Torres Фото: SsangYong

SsangYong Motor вирішили перейменувати на KG Mobility, а позашляховики та кросовери продаватимуть під брендом KG. Ребрендинг мають затвердити у березні 2023 року на зборах акціонерів.

Квак Дже-сун пояснив, що хоча бренд SsangYong відомий у Південній Кореї та за її межами, недавні фінансові проблеми створили йому "болісний імідж". Ребрендинг розпочне новий етап історії компанії.

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Зміною назви не обійдуться – корейську компанію чекає електрифікація. Перший електрокар марки вже надійшов у виробництво, а невдовзі така версія з'явиться у кросовера Torres, на який покладають великі надії.

Примітно, що це перше перейменування історія SsangYong. До 1986 року компанія називалася Dong-A Motor.

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