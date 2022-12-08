В Україні з'являться нові пікапи SsangYong із двигунами Mercedes (фото)
SsangYong Musso — чотиридверний рамний пікап на базі позашляховика Rexton. Модель доступна в бензиновій і дизельній версіях.
Незабаром на українських дорогах з’являться нові SsangYong Musso. До нашої країни приїде сотня таких пікапів. Інформація про це з'явилася на сторінці Посольства України в Республіці Корея у Facebook.
Справа в тому, що пікапи SsangYong Musso приїдуть не для продажу — вони стануть гуманітарною допомогою від південнокорейського уряду разом із п'ятьма компактними екскаваторами. Автомобілі зафільмували в порту міста Інчхон, де їх завантажили на судно. Воно вже вийшло в море 6 грудня.
SsangYong Musso — нова модель для України, адже вона з'явилася в 2018 році, а останні кілька років авто корейської марки не продаються в нашій країні.
Новий SsangYong Musso — пікап на базі позашляховика Rexton другого покоління. Він запропонований лише в чотиридверному виконанні, але у двох варіантах за довжиною — 5 095 та 5 405 мм.Важливо
Базова комплектація SsangYong Musso враховує безключовий доступ, кондиціонер, круїз-контроль, аудіосистему, парктронік, датчики світла та дощу.
Пікап SsangYong Musso оснащують двигунами Mercedes — 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 225 к. с. і 2,2-літровим 184-сильним турбодизелем. На вибір доступні 6-ступінчаста механічна та автоматична КПП, а привід може бути заднім або повним.
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