В Украине появятся новые пикапы SsangYong с двигателями Mercedes (фото)

SsangYong Musso — четырехдверный рамный пикап на базе внедорожника Rexton. Модель доступна в бензиновой и дизельной версиях.

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Вскоре на украинских дорогах появятся новые SsangYong Musso. В нашу страну приедет сотня таких пикапов. Информация об этом появилась на странице Посольства Украины в Республике Корея в Facebook.

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Дело в том, что пикапы SsangYong Musso приедут не для продажи – они станут гуманитарной помощью от южнокорейского правительства наряду с пятью компактными экскаваторами. Автомобили засняли в порту города Инчхон, где их погрузили на судно. Оно уже вышло в море 6 декабря.

SsangYong Musso – новая модель для Украины, ведь она появилась в 2018 году, а в последние несколько лет авто корейской марки не продаются в нашей стране.

[ + – ] SsangYong Musso станет новинкой в Украине

Новый SsangYong Musso – пикап на базе внедорожника Rexton второго поколения. Он предложен только в четырехдверном исполнении, но в двух вариантах по длине – 5095 и 5405 мм.

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Базовая комплектация SsangYong Musso включает бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистему, парктроник, датчики света и дождя.

[ + – ] SsangYong Musso оснащают моторами Mercedes-Benz Фото: SsangYong

Пикап SsangYong Musso оснащают двигателями Mercedes – 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 225 л. с. и 2,2-литровым 184-сильным турбодизелем. На выбор доступны 6-ступенчатые механическую и автоматическую КПП, а привод может быть задним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартуют продажи Opel Astra 2022. Хэтчбек нового поколения предложат в бензиновой и дизельной версиях.