Прем'єр-міністр Шмигаль запропонував налагодити в Україні випуск корейських електромобілів

Усі південнокорейські автовиробники вже налагодили випуск електрокарів. "Зелені" моделі є в лінійці Hyundai, Genesis, Kia і SsangYong.

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Україна планує розширити співпрацю із Південною Кореєю. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у розмові зі своїм південнокорейським колегою Хан Док Су запропонував налагодити випуск електрокарів у нашій країні. Про це він написав у своєму Telegram-каналі сьогодні, 23 грудня.

"Торкнулися повоєнне відновлення та участь корейських компаній у відродженні. Зокрема, запропонував відкрити в Україні виробництво електромобілів", — повідомив Денис Шмигаль.

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Також прем'єр-міністр України подякував Хан Доку Су за підтримку нашої країни та гуманітарну допомогу та висловив сподівання, що її буде розширено. Нагадаємо, раніше Південна Корея, серед іншого, передала нові пікапи SsangYong Musso.

На цей час електромобілі випускають усі південнокорейські автовиробники. У лінійці Hyundai є сімейство моделей Ioniq, а також електричний варіант кросовера Kona.

Kia випускає електрокросовер Niro і EV6, а в модельному ряду Genesis є електричний седан G80, а також кросовери GV60, GV70 і GV70. Свій перший електромобіль e-Korando випустив і SsangYong.

Раніше Фокус повідомляв, що південнокорейський бренд SsangYong реорганізують та перейменують.