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Зруйнований Чернігівський автобусний завод відновив роботу й готує нові моделі (фото)

Чернігівський автобусний завод, автобуси еталон, автобус еталон, електробус еталон, українські автобуси
Фото: Auto-consulting | Чернігівський автобусний завод серйозно постраждав від російських обстрілів

Підприємства корпорації "Еталон" у Чернігові внаслідок російських обстрілів були пошкоджені на 50-70%, але вже відновили роботу. 2023 року заплановано запуск у виробництво кількох нових моделей, серед яких — і електробус.

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Чернігівський автобусний завод і суміжні підприємства корпорації "Еталон" повернулися до роботи з грудня. Вони серйозно постраждали від російських обстрілів навесні, але потроху відновлюються й навіть розробляють нові автобуси. Про це повідомляє Auto-Consulting.

По чернігівських заводах російськими військами було випущено близько 250 снарядів і три ракети. Вони були пошкоджені на 50-70%, а сума збитків становила 30 мільйонів гривень. Тільки скла необхідно замінити на площі 20 000 кв. м.

Чернігівський автобусний завод, автобуси еталон, автобус еталон, електробус еталон, українські автобуси Fullscreen
Міський автобус "Еталон" А08621
Фото: Auto-consulting

Протягом літа й осені на підприємствах розбирали завали, відновлювали електро-, водо- й газопостачання. Нині в цехах уже працюють 500 осіб.

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Офіс на колесах: презентовано незвичайний автобус Hyundai (фото)

У 2023 році "Еталон" планує запустити у виробництво одразу кілька нових моделей. Зокрема, з'явиться 9,3-метровий міський автобус А08621 на 72 місця оснащений двигуном Ashok Leyland на 167 к.с.

Чернігівський автобусний завод, автобуси еталон, автобус еталон, електробус еталон, українські автобуси Fullscreen
Туристичний автобус "Еталон" А11123
Фото: Auto-consulting

Також з'явиться 10,7-метровий туристичний "Еталон" А11123 на 44 місця та міжміський автобус А08317-31, пристосований для перевезення пасажирів із обмеженими можливостями.

Чернігівський автобусний завод, автобуси еталон, автобус еталон, електробус еталон, українські автобуси Fullscreen
Перший електробус "Еталон"
Фото: Auto-consulting

Найінноваційнішим же стане перший електробус "Еталон". Міська модель А08611 досягає 9 м завдовжки та розрахована на 54 пасажири. Його запас ходу становитиме 200 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують запустити у виробництво новий електромобіль "ЛуАЗ". У його конструкції чимало вітчизняних комплектуючих.

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