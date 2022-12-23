Зруйнований Чернігівський автобусний завод відновив роботу й готує нові моделі (фото)

Підприємства корпорації "Еталон" у Чернігові внаслідок російських обстрілів були пошкоджені на 50-70%, але вже відновили роботу. 2023 року заплановано запуск у виробництво кількох нових моделей, серед яких — і електробус.

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Чернігівський автобусний завод і суміжні підприємства корпорації "Еталон" повернулися до роботи з грудня. Вони серйозно постраждали від російських обстрілів навесні, але потроху відновлюються й навіть розробляють нові автобуси. Про це повідомляє Auto-Consulting.

По чернігівських заводах російськими військами було випущено близько 250 снарядів і три ракети. Вони були пошкоджені на 50-70%, а сума збитків становила 30 мільйонів гривень. Тільки скла необхідно замінити на площі 20 000 кв. м.

[ + – ] Міський автобус "Еталон" А08621 Фото: Auto-consulting

Протягом літа й осені на підприємствах розбирали завали, відновлювали електро-, водо- й газопостачання. Нині в цехах уже працюють 500 осіб.

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У 2023 році "Еталон" планує запустити у виробництво одразу кілька нових моделей. Зокрема, з'явиться 9,3-метровий міський автобус А08621 на 72 місця оснащений двигуном Ashok Leyland на 167 к.с.

[ + – ] Туристичний автобус "Еталон" А11123 Фото: Auto-consulting

Також з'явиться 10,7-метровий туристичний "Еталон" А11123 на 44 місця та міжміський автобус А08317-31, пристосований для перевезення пасажирів із обмеженими можливостями.

[ + – ] Перший електробус "Еталон" Фото: Auto-consulting

Найінноваційнішим же стане перший електробус "Еталон". Міська модель А08611 досягає 9 м завдовжки та розрахована на 54 пасажири. Його запас ходу становитиме 200 км.

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