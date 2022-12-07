У Києві з'являться двоповерхові автобуси з Німеччини (фото)

Берлін передасть Києву двоповерхові автобуси MAN Lion's City DD. Вони розраховані на 128 пасажирів та оснащені потужним турбодизелем стандарту Євро-4.

Related video

На київських вулицях невдовзі можуть з'явитись двоповерхові міські автобуси. Вони приїдуть в Україну з Німеччини та стануть подарунком столиці. Про це повідомляє німецький сайт RBB24.

Чотири вживані двоповерхові автобуси Києву передасть берлінське комунальне транспортне підприємство BVG (Berliner Verkehrsbetriebe). Вони 12 років експлуатувалися у столиці Німеччини й у понеділок уже пройшли планові ремонт та обслуговування перед відправленням в Україну.

[ + – ] Двоповерхові MAN Lion's City DD 39 12 років експлуатувалися у Берліні Фото: wikipedia

У BVG не уточнили, про які саме автобуси йдеться. Втім, останніми роками у Берліні експлуатувалася лише одна двоповерхова модель — MAN A39 Lion's City DD. Це підтверджує фото автобусів.

MAN Lion's City DD випускали у 2005-2015 роках. Трьохосний міський автобус великої місткості сягає 13,73 м у довжину та розрахований на 128 пасажирів (з них 83 — сидячих). У салоні рівна підлога, а на другий поверх можна піднятися сходами спереду і ззаду.

[ + – ] Автобус розрахований на 128 пасажирів Фото: Flickr

Двоповерховий автобус MAN оснащений 10,5-літровим 310-сильним турбодизелем стандарту Євро-4 та автоматичною КПП. Він отримав ABS, антипробуксовочну систему та пневмопідвіску.

Важливо

В Україні запроваджуються нові правила реєстрації авто: що зміниться для водіїв

Це вже не перший подібний подарунок Києву з Німеччини. Раніше столиці України передали 18 автобусів MAN, Mercedes-Benz та Setra — вони вже експлуатуються на маршрутах №2, 22 та 56.

Раніше Фокус повідомляв, що в українських містах незабаром стане більше електробусів, адже Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо квот на цей вид транспорту.