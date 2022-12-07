В Киеве появятся двухэтажные автобусы из Германии (фото)

Берлин передаст Киеву двухэтажные автобусы MAN Lion’s City DD. Они рассчитаны на 128 пассажиров и оснащены мощным турбодизелем стандарта Евро-4.

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На киевских улицах вскоре могут появиться двухэтажные городские автобусы. Они приедут в Украину из Германии и станут подарком столице. Об этом сообщает немецкий сайт Rbb24.

Четыре подержанных двухэтажных автобуса Киеву передаст берлинское коммунальное транспортное предприятие BVG (Berliner Verkehrsbetriebe). Они 12 лет эксплуатировались в столице Германии и в понедельник уже прошли плановые ремонт и обслуживание перед отправкой в Украину.

[ + – ] Двухэтажные MAN Lion"s City DD 39 12 лет эксплуатировались в Берлине Фото: wikipedia

В BVG не уточнили, о каких именно автобусах идется. Впрочем, в последние годы в Берлине эксплуатировалась только одна двухэтажная модель – MAN A39 Lion’s City DD. Это подтверждает и фотография автобусов.

MAN Lion’s City DD выпускали в 2005-2015 годах. Трехосный городской автобус большой вместимости достигает 13,73 м в длину и рассчитан на 128 пассажиров (из них 83 – сидячих). В салоне ровный пол, а на второй этаж можно подняться по ступенькам спереди и сзади.

[ + – ] Автобус рассчитан на 128 пассажиров Фото: Flickr

Двухэтажный автобус MAN оснащен 10,5-литровым 310-сильным турбодизелем стандарта Евро-4 и автоматической КПП. Он получил ABS, антипробуксовочную систему и пневмоподвеску.

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Это уже не первый подобный подарок Киеву из Германии. Ранее столице Украины передали 18 автобусов MAN, Mercedes-Benz и Setra – они уже эксплуатируются на маршрутах №2, 22 и 56.

Ранее Фокус сообщал, что в украинских городах вскоре станет больше электробусов, ведь Верховная Рада приняла законопроект о квотах на этот вид транспорта.