В Украине вводятся новые правила регистрации авто: что изменится для водителей

В Украине в скором времени разрешат онлайн-регистрацию авто, а также электронные водительские права и техпаспорт. Соответствующие постановления правительства уже приняты и вступают в силу в этом месяце.

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С 14 декабря в Украине вступают в силу постановления Кабмина, изменяющие процедуру регистрации транспортных средств. Об этом рассказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец, сообщает официальный сайт организации.

В частности, экспертный осмотр транспортного средства будет выделен из процедуры регистрации. Теперь в Экспертную службу МВД следует обращаться до регистрации, а после осмотра, получив заключение, следует посетить сервисный центр МВД и там поставить авто на учет. Благодаря такому решению наконец заработает онлайн-регистрация авто – ее будут осуществлять через электронный кабинет водителя или портал госуслуг "Дія".

[ + – ] Экспертный осмотр авто выделят из процедуры регистрации Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Второе важное изменение – внедрение электронных водительских прав и техпаспорта. Их можно будет выбрать при заказе услуги обмена водительского удостоверения или перерегистрации транспортного средства.

Электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и пластиковые бланки. Их оформление будет происходить дистанционно и будет сопровождаться проверкой предоставленной заказчиком информации во всех необходимых базах данных.

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"То есть заключать договор купли-продажи онлайн будет так же безопасно, как и прийти ногами в сервисный центр МВД и сделать это лично, с точки зрения процессов проверки заявки нашими администраторами. Или заказать обмен водительского удостоверения онлайн через Электронный кабинет водителя так же безопасно, как и оффлайн", — заявил Владимир Баранец.

Он также сообщил, что вышеперечисленные услуги не заработают непосредственно 14 декабря, ведь потребуется определенное время для имплементации постановлений.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине могут подорожать оформление водительских прав и сдача экзаменов по вождению.