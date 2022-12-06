В лидерах — кроссоверы: какие новые авто покупали украинцы в ноябре

Украинцы отдают предпочтение новым кроссоверам. В десятке лидеров рынка — сразу девять моделей повышенной проходимости.

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За ноябрь украинцы купили 3090 новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В ТОП-10 лидеров украинского авторынка – сразу девять моделей повышенной проходимости. Единственное исключение – Skoda Octavia.

[ + – ] Лидерство на рынке вернул себе Renault Duster Фото: Renault

Лидеры остаются прежними: первое место вернул себе кроссовер Renault Duster (363 проданных авто), а на вторую позицию опустилась Toyota RAV4 (307 шт.). Третьим стал рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (186 авто).

Также в десятке лидеров уже не первый месяц держится электромобиль – кроссовер Volkswagen ID.4 в ноябре нашел 98 покупателей.

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Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2022 года:

Renault Duster – 363 проданных авто Toyota RAV4 – 307 Toyota Land Cruiser Prado – 186 Suzuki Vitara – 132 BMW X5 – 110 Hyundai Tucson – 105 Volkswagen ID.4 – 98 Skoda Kodiaq – 94 Mercedes-Benz GLE – 66 Skoda Octavia – 64

Ранее Фокус сообщал, что в украинских городах станет больше электробусов — Верховная Рада утвердила квоты на них.

Также мы рассказывали про самый большой кроссовер Toyota — его представят в феврале.