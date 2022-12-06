В лидерах — кроссоверы: какие новые авто покупали украинцы в ноябре
Украинцы отдают предпочтение новым кроссоверам. В десятке лидеров рынка — сразу девять моделей повышенной проходимости.
За ноябрь украинцы купили 3090 новых легковых автомобилей и подавляющее большинство из них были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В ТОП-10 лидеров украинского авторынка – сразу девять моделей повышенной проходимости. Единственное исключение – Skoda Octavia.
Лидеры остаются прежними: первое место вернул себе кроссовер Renault Duster (363 проданных авто), а на вторую позицию опустилась Toyota RAV4 (307 шт.). Третьим стал рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (186 авто).
Также в десятке лидеров уже не первый месяц держится электромобиль – кроссовер Volkswagen ID.4 в ноябре нашел 98 покупателей.Важно
Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2022 года:
- Renault Duster – 363 проданных авто
- Toyota RAV4 – 307
- Toyota Land Cruiser Prado – 186
- Suzuki Vitara – 132
- BMW X5 – 110
- Hyundai Tucson – 105
- Volkswagen ID.4 – 98
- Skoda Kodiaq – 94
- Mercedes-Benz GLE – 66
- Skoda Octavia – 64
Ранее Фокус сообщал, что в украинских городах станет больше электробусов — Верховная Рада утвердила квоты на них.
Также мы рассказывали про самый большой кроссовер Toyota — его представят в феврале.