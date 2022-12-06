У лідерах — кросовери: які нові авто купували українці в листопаді
Українці віддають перевагу новим кросоверам. У десятці лідерів ринку одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності.
За листопад українці купили 3090 нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".
У топ 10 лідерів українського авторинку — одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток — Skoda Octavia.
Лідери залишаються колишніми: перше місце повернув собі кросовер Renault Duster (363 продані авто), а на другу позицію опустилася Toyota RAV4 (307 шт.). Третім став рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (186 авто).
Також у десятці лідерів уже не перший місяць тримається електромобіль — кросовер Volkswagen ID.4 у листопаді знайшов 98 покупців.Важливо
Найпопулярніші авто в Україні за листопад 2022 року:
- Renault Duster — 363 проданих авто
- Toyota RAV4 — 307
- Toyota Land Cruiser Prado — 186
- Suzuki Vitara — 132
- BMW X5 — 110
- Hyundai Tucson — 105
- Volkswagen ID.4 — 98
- Skoda Kodiaq — 94
- Mercedes-Benz GLE — 66
- Skoda Octavia — 64
Раніше Фокус повідомляв, що в українських містах побільшає електробусів — Верховна Рада затвердила квоти на них.
Також ми розповідали про найбільший кросовер Toyota — його представлять у лютому.