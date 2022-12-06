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Авто

У лідерах — кросовери: які нові авто купували українці в листопаді

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Фото: Motor Trend | На українському авторинку домінують кросовери

Українці віддають перевагу новим кросоверам. У десятці лідерів ринку одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності.

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За листопад українці купили 3090 нових легкових автомобілів і переважна більшість із них були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

У топ 10 лідерів українського авторинку — одразу дев'ять моделей підвищеної прохідності. Єдиний виняток — Skoda Octavia.

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Лідерство на ринку повернуло собі Renault Duster
Фото: Renault

Лідери залишаються колишніми: перше місце повернув собі кросовер Renault Duster (363 продані авто), а на другу позицію опустилася Toyota RAV4 (307 шт.). Третім став рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado (186 авто).

Також у десятці лідерів уже не перший місяць тримається електромобіль — кросовер Volkswagen ID.4 у листопаді знайшов 98 покупців.

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Найпопулярніші авто в Україні за листопад 2022 року:

  1. Renault Duster — 363 проданих авто
  2. Toyota RAV4 — 307
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 186
  4. Suzuki Vitara — 132
  5. BMW X5 — 110
  6. Hyundai Tucson — 105
  7. Volkswagen ID.4 — 98
  8. Skoda Kodiaq — 94
  9. Mercedes-Benz GLE — 66
  10. Skoda Octavia — 64

Раніше Фокус повідомляв, що в українських містах побільшає електробусів — Верховна Рада затвердила квоти на них.

Також ми розповідали про найбільший кросовер Toyota — його представлять у лютому.