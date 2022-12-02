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Авто

Опубліковано перше зображення найбільшого кросовера Toyota

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Фото: Toyota | Toyota Grand Highlander покажуть 8 лютого

Кросовер Toyota Grand Highlander завдовжки понад 5 метрів запропонують у варіантах на 7 та 8 місць. Топова версія моделі отримає потужну гібридну установку.

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З'явився перший офіційний тизер Toyota Grand Highlander. Найбільший кросовер Toyota презентують 8 лютого на автошоу у Чикаго. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

Раніше прототипи моделі бачили на тестах, але вони були прикриті камуфляжем. На зображенні можна побачити тільки задню частину автомобіля з великими фарами, сріблястим молдингом на дверях багажника і спойлером на даху. За дизайном авто більше нагадує нову Toyota Sequoia 2023, ніж Highlander.

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Прототипи кросовера проходять тести
Фото: carscoops.com

Проте, з технічного погляду кросовер Toyota ближчий саме до Highlander, адже використовує подовжену його платформу TNGA-K. Довжина авто перевищить 5 метрів та запропонують версії на 7 та 8 місць.

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Поки подробиць про нову модель небагато. Відомо, що кросовер буде дорожчим і багатше оснащеним, ніж Toyota Highlander. Топова модифікація отримає гібридну установку Hybrid Max, знайому з Toyota Crown 2023. Бензинова 2,4-літрова турбочетвірка та електроlдвигун сумарно розвивають 345 к. с. Також заявлено, що у авто буде розкішний побратим — його назвуть Lexus TX.

Раніше Фокус повідомляв, що електрокросовер Toyota bZ4X розчарував запасом ходу в реальних умовах — він виявився вдвічі нижчим за паспортні показники.