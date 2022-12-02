Опубликовано первое изображение самого большого кроссовера Toyota

Кроссовер Toyota Grand Highlander длиной свыше 5 метров предложат в вариантах на 7 и 8 мест. Топовая версия модели получит мощную гибридную установку.

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Появился первый официальный тизер Toyota Grand Highlander. Самый большой кроссовер Toyota презентуют 8 февраля на автошоу в Чикаго. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Ранее прототипы модели видели на тестах, но они были прикрыты камуфляжем. На изображении можно разглядеть только заднюю часть авто с крупными фарами, серебристым молдингом на двери багажника и спойлером на крыше. По дизайну авто больше напоминает новую Toyota Sequoia 2023, чем Highlander.

[ + – ] Прототипы кроссовера проходят тесты Фото: carscoops.com

Тем не менее, с технической точки зрения кроссовер Toyota ближе именно к Highlander, ведь использует удлиненную его платформу TNGA-K. Длина авто превысит 5 метров и предложат версии на 7 и 8 мест.

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Пока подробностей про новую модель немного. Известно, что кроссовер будет дороже и богаче оснащен, чем Toyota Highlander. Топовая модификация получит гибридную установку Hybrid Max, знакомую по Toyota Crown 2023. Бензиновая 2,4-литровая турбочетверка и электромотор суммарно развивают 345 л. с. Также заявлено, что у авто будет роскошный собрат — его назовут Lexus TX.

Ранее Фокус сообщал, что электрокроссовер Toyota bZ4X разочаровал запасом хода в реальных условиях — он оказался вдвое ниже паспортных показателей.