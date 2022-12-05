В українських містах побільшає електробусів — Верховна Рада підтримала законопроєкт

Великі міста в Україні поступово переводитимуть на експлуатацію електробусів. Із 2033 року до перевезення пасажирів допускатимуть виключно електричні моделі.

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В Україні набудуть чинності квоти на електробуси у великих містах. Відповідний проєкт закону №8172 ухвалила за основу Верховна Рада — за нього проголосували 237 народних депутатів.

У законопроєкті вносяться зміни до Законів України "Про дорожній рух", "Про автомобільний транспорт" і в низку інших нормативних актів. Там прописано, що в містах із населенням понад 250 000 осіб із 2027 року 25% автобусів мають бути електричними. До 2030 року їхня частка має зрости до 50%, а з 2033 року в містах обласного та районного значення до перевезення пасажирів допускатимуться виключно електричні автобуси.

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Також до компетенції місцевих органів влада віднесла стимулювання використання електробусів, електромобілів та іншого "зеленого" транспорту. Крім того, спрощується процедура приєднання швидких зарядних станцій до електромереж.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що він допоможе популяризувати електротранспорт, покращити зарядну інфраструктуру та знизити шкідливі викиди в атмосферу. Крім того, так виконуються положення Угоди про асоціацію з ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Volkswagen ID.3 пройде оновлення. Перші його зображення вже опубліковано.