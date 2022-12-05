В украинских городах станет больше электробусов — Верховная Рада поддержала законопроект

Большие города в Украине будут постепенно переводить на эксплуатацию электробусов. С 2033 года к перевозке пассажиров будут допускаться исключительно электрические модели.

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В Украине вступят в силу квоты на электробусы в больших городах. Соответствующий проект закона №8172 приняла за основу Верховная Рада – за него проголосовали 237 народных депутатов.

В законопроекте вносятся изменения в Законы Украины "О дорожном движении", "Об автомобильном транспорте" и ряд других нормативных актов. Там прописано, что в городах с населением свыше 250 000 человек с 2027 года 25% автобусов должны быть электрическими. К 2030 году их доля должна вырасти до 50%, а с 2033 в городах областного и районного значения к перевозке пассажиров будут допускаться исключительно электрические автобусы.

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Также к компетенции местных органов власти отнесли стимулирование использования электробусов, электромобилей и другого "зеленого" транспорта. Кроме того, упрощается процедура присоединения быстрых зарядных станций к электросетям.

В объяснительной записке к законопроекту указывается, что он поможет популяризировать электротранспорт, улучшить зарядную инфраструктуру и снизить вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, таким образом выполняются положения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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