В Україні запроваджуються нові правила реєстрації авто: що зміниться для водіїв

В Україні незабаром дозволять онлайн-реєстрацію авто, а також електронні права водія та техпаспорт. Відповідні постанови уряду вже ухвалені й набувають чинності цього місяця.

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З 14 грудня в Україні набирають чинності постанови Кабміну, які змінюють процедуру реєстрації транспортних засобів. Про це розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець, повідомляє офіційний сайт організації.

Зокрема, експертний огляд транспортного засобу буде виділено з процедури реєстрації. Тепер до Експертної служби МВС слід звертатися до реєстрації, а після огляду, отримавши висновок, слід відвідати сервісний центр МВС і там поставити авто на облік. Завдяки такому рішенню нарешті почне працювати онлайн-реєстрація авто — її здійснюватимуть через електронний кабінет водія або портал держпослуг "Дія".

[ + – ] Експертний огляд авто виділять з процедури реєстрації Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Друга важлива зміна — впровадження електронних водійських прав та техпаспорту. Їх можна буде вибрати при замовленні послуги обміну посвідчення водія або перереєстрації транспортного засобу.

Електронні документи мають таку саму юридичну чинність, як і пластикові бланки. Їх оформлення відбуватиметься дистанційно та супроводжуватиметься перевіркою наданої замовником інформації у всіх необхідних базах даних.

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"Тобто укладати договір купівлі-продажу онлайн буде так само безпечно, як і прийти в сервісний центр МВС і зробити це особисто, з точки зору процесів перевірки заявки нашими адміністраторами. Або замовити обмін посвідчення водія онлайн через Електронний кабінет водія так само безпечно, як і офлайн", — заявив Володимир Баранець.

Він також повідомив, що перераховані вище послуги не запрацюють безпосередньо 14 грудня, адже знадобиться певний час для імплементації постанов.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть подорожчати оформлення прав водія та складання іспитів з водіння.