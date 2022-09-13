В Україні дозволили реєстрацію авто онлайн: як вона працюватиме
Заявки на реєстрацію транспортних засобів прийматимуть дистанційно через Електронний кабінет водія або портал держпослуг "Дія". Також через інтернет можна буде вибрати "гарні" номери авто.
Незабаром в Україні почне працювати реєстрація авто онлайн. Це стане можливим завдяки ухваленню Кабміном постанови, яка вносить зміни до порядку реєстрації транспорту. Про те, як працюватиме нова послуга, розповіли у Головному сервісному центрі МВС.
В уряді дозволили виділити експертне обстеження авто із процедури постановки на облік транспортних засобів. Воно не скасовується, але його тепер можна буде пройти у зручний час. Експерти вносять інформацію до Єдиного державного реєстру і складають висновок, дійсний протягом 10 днів.
Після цього власник розпочинає безпосередньо реєстрацію авто – у сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія або портал держпослуг "Дія".
Онлайн можна буде оформити договір купівлі-продажу авто, а також подати заявку на реєстрацію/перереєстрацію. Вона потрапляє до сервісного центру МВС, де її розглядатимуть і затверджуватимуть чи відхилятимуть.Важливо
Крім того, через Електронний кабінет водія або портал "Дія" можна буде замовити "красиві" номери авто (наприклад, із чотирма однаковими цифрами). Також без експертного обстеження тепер надаватимуть такі послуги:
- Відновлення техпаспорту авто після втрати чи крадіжки (для транспортних засобів, зареєстрованих із вересня 2019 року);
- Видача дубліката пошкодженого техпаспорту;
- Перереєстрація авто при втраті чи заміні номерного знака;
- Реєстрація авто, одержаного у спадок (для транспортних засобів, зареєстрованих з вересня 2019 року);
- Реєстрація авто за договором фінансового лізингу.
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