В Україні дозволили реєстрацію авто онлайн: як вона працюватиме

Заявки на реєстрацію транспортних засобів прийматимуть дистанційно через Електронний кабінет водія або портал держпослуг "Дія". Також через інтернет можна буде вибрати "гарні" номери авто.

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Незабаром в Україні почне працювати реєстрація авто онлайн. Це стане можливим завдяки ухваленню Кабміном постанови, яка вносить зміни до порядку реєстрації транспорту. Про те, як працюватиме нова послуга, розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

В уряді дозволили виділити експертне обстеження авто із процедури постановки на облік транспортних засобів. Воно не скасовується, але його тепер можна буде пройти у зручний час. Експерти вносять інформацію до Єдиного державного реєстру і складають висновок, дійсний протягом 10 днів.

[ + – ] "Красиві" номери авто також можна буде замовити онлайн Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Після цього власник розпочинає безпосередньо реєстрацію авто – у сервісному центрі МВС або онлайн через Електронний кабінет водія або портал держпослуг "Дія".

Онлайн можна буде оформити договір купівлі-продажу авто, а також подати заявку на реєстрацію/перереєстрацію. Вона потрапляє до сервісного центру МВС, де її розглядатимуть і затверджуватимуть чи відхилятимуть.

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Крім того, через Електронний кабінет водія або портал "Дія" можна буде замовити "красиві" номери авто (наприклад, із чотирма однаковими цифрами). Також без експертного обстеження тепер надаватимуть такі послуги:

Відновлення техпаспорту авто після втрати чи крадіжки (для транспортних засобів, зареєстрованих із вересня 2019 року);

Видача дубліката пошкодженого техпаспорту;

Перереєстрація авто при втраті чи заміні номерного знака;

Реєстрація авто, одержаного у спадок (для транспортних засобів, зареєстрованих з вересня 2019 року);

Реєстрація авто за договором фінансового лізингу.

Раніше Фокус повідомляв, що в українців з'явилася можливість обміняти права водія в Польщі.