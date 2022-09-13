В Украине разрешили регистрацию авто онлайн: как она будет работать

Заявки на регистрацию транспортных средств будут принимать дистанционно — через Электронный кабинет водителя или портал госуслуг "Дія". Также через интернет можно будет выбрать "красивые" номера авто.

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В скором времени в Украине заработает регистрация авто онлайн. Это станет возможным благодаря принятию Кабмином постановления, вносящего изменения в порядок регистрации транспорта. О том, как будет работать новая услуга, рассказали в Главном сервисном центре МВД.

В правительстве разрешили выделить экспертное обследование авто из процедуры постановки на учет транспортных средств. Оно не отменяется, но его теперь можно будет пройти в удобное время. Эксперты вносят информацию в Единый государственный реестр и составляют заключение, действительное на протяжении 10 дней.

[ + – ] "Красивіе" номера авто также можно будет заказать онлайн Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

После этого владелец приступает непосредственно к регистрации авто – в сервисном центре МВД либо онлайн через Электронный кабинет водителя или портал госуслуг "Дія".

Онлайн можно будет оформить договор покупки-продажи авто, а также подать заявку на регистрацию/перерегистрацию. Она попадает в сервисный центр МВД, где ее будут рассматривать и утверждать или отклонять.

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Кроме того, через Электронный кабинет водителя или портал "Дія" можно будет заказать "красивые" номера авто (например, с четырьмя одинаковыми цифрами). Также без экспертного обследования теперь будут предоставлять такие услуги:

Восстановление техпаспорта авто после утери или кражи (для транспортных средств, зарегистрированных с сентября 2019 года);

Выдача дубликата поврежденного техпаспорта;

Перерегистрация авто при потере или замене номерного знака;

Регистрация авто, полученного по наследству (для транспортных средств, зарегистрированных с сентября 2019 года);

Регистрация авто по договору финансового лизинга.

Ранее Фокус сообщал, что у украинцев появилась возможность обменять водительские права в Польше.