Украинцы уже могут обменять водительские права в Польше: что для этого необходимо
Новый Паспортный сервис в Варшаве позволяет украинским гражданам обменять водительские права на новые. Удостоверения печатаются прямо на месте.
Для украинцев в Польше внедрена новая услуга. В недавно открывшемся Паспортном сервисе ГП "Документ" в Варшаве можно обменять водительское удостоверение на новое. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
Обмен водительских прав в Польше возможен только при наличии выданного ранее удостоверения. Он осуществляется в таких случаях:
- Водительские права непригодны для использования (повреждены, надписи стерлись и не читаются и тд);
- При изменении персональных данных гражданина (ФИО или пол);
- По желанию автомобилиста (например, для изменения написания имени на латинице или для замены фото).
Новое водительское удостоверение выдается на 30 лет. Обмен просроченных прав, выданных водителю впервые на 2 года, сейчас проводится без сдачи экзаменов, но только в том случае, если он совершил не более двух нарушений ПДД.
Документы, необходимые для обмена водительских прав в Польше:
- Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации. Если предоставляется ID-карта без данных о регистрации, то необходима справка о регистрации места проживания (Приложение 13);
- Оригинал либо копия идентификационного кода;
- Старые водительские права. Если они выданы до 2013 года, то время предоставления услуги увеличивается, так как делается запрос в учреждение, выдавшее права;
- При изменении личных данных – документ, подтверждающий смену имени или фамилии.
Важная деталь – медицинская справка при обмене прав во время военного положения не нужна. Новое водительское удостоверение печатается на месте и выдается гражданину. Оно стоит 254 злотых (1995 гривен), еще 420 злотых (3300 гривен) нужно заплатить за сервисные услуги.
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