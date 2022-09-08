Украинцы уже могут обменять водительские права в Польше: что для этого необходимо

Новый Паспортный сервис в Варшаве позволяет украинским гражданам обменять водительские права на новые. Удостоверения печатаются прямо на месте.

Для украинцев в Польше внедрена новая услуга. В недавно открывшемся Паспортном сервисе ГП "Документ" в Варшаве можно обменять водительское удостоверение на новое. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Обмен водительских прав в Польше возможен только при наличии выданного ранее удостоверения. Он осуществляется в таких случаях:

Водительские права непригодны для использования (повреждены, надписи стерлись и не читаются и тд);

При изменении персональных данных гражданина (ФИО или пол);

По желанию автомобилиста (например, для изменения написания имени на латинице или для замены фото).

[ + – ] Новые водительские права выдают на 30 лет Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Новое водительское удостоверение выдается на 30 лет. Обмен просроченных прав, выданных водителю впервые на 2 года, сейчас проводится без сдачи экзаменов, но только в том случае, если он совершил не более двух нарушений ПДД.

Документы, необходимые для обмена водительских прав в Польше:

Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации. Если предоставляется ID-карта без данных о регистрации, то необходима справка о регистрации места проживания (Приложение 13);

Оригинал либо копия идентификационного кода;

Старые водительские права. Если они выданы до 2013 года, то время предоставления услуги увеличивается, так как делается запрос в учреждение, выдавшее права;

При изменении личных данных – документ, подтверждающий смену имени или фамилии.

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Важная деталь – медицинская справка при обмене прав во время военного положения не нужна. Новое водительское удостоверение печатается на месте и выдается гражданину. Оно стоит 254 злотых (1995 гривен), еще 420 злотых (3300 гривен) нужно заплатить за сервисные услуги.

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