Автогражданка подорожает: в Украине готовят радикальную реформу системы автострахования

Страховое законодательство в Украине приведут к европейским стандартам. В НБУ предлагают существенно увеличить суммы компенсаций при ДТП и ввести свободное ценообразование для страховых компаний.

Национальный банк Украины выступил с инициативой реформирования системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев авто. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщает пресс-служба НБУ.

[ + – ] Страховые суммы при ДТП серьезно вырастут

Целями изменений в закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" является повышение защиты пострадавших в ДТП, а также приведение страхового законодательства к европейским стандартам. В НБУ предлагают такие новшества:

Постепенное увеличение страховых сумм в течение ближайших 6-7 лет (этого требует Директива ЕС 2021/2118). Если сейчас страховая компенсация по "автогражданке" составляет 160 000 гривен за ущерб имуществу и 320 000 гривен – за ущерб жизни и здоровью, то после завершения реформы эти суммы составят до 1,3 млн евро и до 6,45 млн евро, соответственно. Это, естественно, приведет к подорожанию полисов ОСАГО. Новая система возмещения ущерба. Обязательным станет прямое урегулирование страховых случаев для всех страховщиков. То есть, пострадавший сможет обратиться в свою страховую компанию для получения страховых выплат. Свободное ценообразование для страховых компаний. Сейчас базовый платеж и корректирующие коэффициенты являются одинаковыми для всех. В НБУ предлагают рыночное регулирование, то есть страховые компании будут сами устанавливать все цены. Это также может привести к подорожанию полисов. Новые подходы к расчету выплат при потере жизни и здоровья. Сейчас они являются единовременными, однако Нацбанк предлагает сделать их аннуитетными (выплаты частями). При инвалидности потерпевшего – ежемесячные выплаты в течение всего срока его инвалидности до достижения пенсионного возраста. При гибели потерпевшего – ежемесячные выплаты в течение лицам, пребывавшим на его содержании, на протяжении срока действия их права на содержание. Усиление гарантийных и информационных функций Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Планируется упорядочение государственного надзора за его деятельностью и системы корпоративного управления бюро.

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