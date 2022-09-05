Стоит 2600 фур: на границе Украины и Польши образовалась рекордная очередь

Дальнобойщики стоят в очереди на границе с Польшей по 7-10 дней. Основной причиной ее образования назовают медленную работу польских органов фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Очередь из грузовиков на пункте пропуска "Ягодын-Дорогуск" украинско-польской границе уже достигла 54 км и продолжает увеличиваться. По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, ситуация обрела критический характер.

Огромные очереди из фур на границе с Польшей образовались в последние недели из-за увеличения экспорта из Украины и слишком медленной работы польских органов фитосанитарного и ветеринарного контроля. В последнее время они стали медленнее проверять грузовики с продукцией аграриев: если до войны пропускали до 80 авто в день, то сейчас — 12-25.

Мустафа Найем отметил, что очередь на въезд в Украину из Польши гораздо меньше и составляет не более 5 км. То есть, с украинской стороны задержек практически нет и наши службы готовы пропускать еще больше машин. По данным Государственной таможенной службы на пункте пропуска "Ягодын-Дорогуск" стоят 300 грузовых авто на въезд в Украину и 2650 — на въезд в Польшу.

[ + – ] Польские дальнобойщики начали акцию протеста на границе Фото: Facebook / Мустафа Найем

В Мининфраструктуры обратились к польской стороне сделать фитосанитарный и ветеринарный контроль круглосуточным и увеличить количество инспекторов в пограничных пунктах пропуска.

Еще одной причиной увеличения очередей на границе стала акция протеста польских дальнобойщиков. Они также выступают за круглосуточную работу санитарных инспекторов, но еще требуют пропуска пустых польских фур из Украины без очереди и возвращения разрешений для украинских перевозчиков.

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Протестующие на 24 часа перекрыли подъезды к пункту пропуска. Раз в час они пропускают по одному автомобилю в Польшу и Украину.

"Получается, что польский перевозчик за 1-2 суток заезжает в Украину, и хочет вне очереди возвращаться обратно в Польшу. Все, чтобы как можно скорее загрузиться новым магазином и снова ехать в Украину. Но нам тоже крайне важно, чтобы и наши товары выезжали на продажу из Украины как можно скорее. Мы должны экспортировать свою продукцию", — отметил Мустафа Найем.

Он также сообщил, что сутки простоя одной фуры обходятся перевозчикам в 400 евро. А на границе порой приходится стоять по 7-10 дней.

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