Стоять 2600 фур: на кордоні України та Польщі утворилася рекордна черга

Далекобійники стоять у черзі на кордоні з Польщею по 7-10 днів. Основною причиною її утворення називають повільну роботу польських органів фітосанітарного та ветеринарного контролю.

Черга з вантажівок на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на українсько-польському кордоні вже досягла 54 км і продовжує збільшуватися. За словами заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, ситуація набула критичного характеру.

Величезні черги з фур на кордоні з Польщею утворилися останніми тижнями через збільшення експорту з України та надто повільну роботу польських органів фітосанітарного та ветеринарного контролю. Останнім часом вони стали повільніше перевіряти вантажівки з продукцією аграріїв: якщо до війни пропускали до 80 автомобілів на день, то зараз — 12-25.

Мустафа Найєм зазначив, що черга на в'їзд в Україну з Польщі є значно меншою та становить не більше 5 км. Тобто з українського боку затримок практично немає, і наші служби готові пропускати ще більше машин. За даними Державної митної служби, на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" стоять 300 вантажних авто на в'їзд в Україну та 2650 — на в'їзд у Польщу.

[ + – ] Польські далекобійники розпочали акцію протесту на кордоні Фото: Facebook / Мустафа Найем

У Мінінфраструктури звернулися до польської сторони зробити фітосанітарний і ветеринарний контроль цілодобовим і збільшити кількість інспекторів у прикордонних пунктах пропуску.

Ще однією причиною збільшення черг на кордоні стала акція протесту польських далекобійників. Вони також виступають за цілодобову роботу санітарних інспекторів, але вимагають пропуску порожніх польських фур із України без черги та повернення дозволів для українських перевізників.

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Протестувальники на 24 години перекрили під'їзди до пункту пропуску. Раз на годину вони пропускають по одному автомобілю в Польщу й Україну.

"Виходить, що польський перевізник за 1-2 доби заїжджає в Україну, і хоче позачергово повертатися назад у Польщу. Все, щоб якнайшвидше завантажитися новим магазином і знову їхати в Україну. Але нам теж дуже важливо, щоб і наші товари виїжджали на продаж із України якнайшвидше. Ми маємо експортувати свою продукцію", — зазначив Мустафа Найєм.

Він також повідомив, що доба простою однієї фури обходиться перевізникам у 400 євро. На кордоні часом доводиться стояти по 7-10 днів.

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