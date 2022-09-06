Автоцивілка подорожчає: в Україні готують радикальну реформу системи автострахування

Страхове законодавство в Україні приведуть у відповідність із європейськими стандартами. У НБУ пропонують суттєво збільшити суми компенсацій при ДТП та запровадити вільне ціноутворення для страхових компаній.

Національний банк України виступив з ініціативою реформування системи обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників. Відповідний законопроект уже підготовлено, повідомляє прес-служба НБУ.

[ + – ] Страхові суми за ДТП серйозно зростуть

Цілями змін до закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" є підвищення захисту постраждалих у ДТП, а також приведення страхового законодавства до європейських стандартів. У НБУ пропонують такі нововведення:

Поступове збільшення страхових сум протягом найближчих 6-7 років (цmjuj вимагає Директива ЄС 2021/2118). Якщо зараз страхова компенсація за "автоцивілкою" становить 160 000 гривень за шкоду майну та 320 000 гривень – за шкоду життю та здоров'ю, то після завершення реформи ці суми становитимуть до 1,3 млн євро та до 6,45 млн євро, відповідно. Це, звичайно, призведе до подорожчання полісів ОСЦПВ. Нова система відшкодування збитків. Обов'язковим стане безпосереднє врегулювання страхових випадків для всіх страховиків. Тобто постраждалий зможе звернутися до своєї страхової компанії для отримання страхових виплат. Вільне ціноутворення для страхових компаній. Наразі базовий платіж та коригувальні коефіцієнти є однаковими для всіх. У НБУ пропонують ринкове регулювання, тобто страхові компанії самі встановлюватимуть усі ціни. Це також може призвести до подорожчання полісів. Нові підходи до розрахунку виплат при втраті життя та здоров'я. Наразі вони є одноразовими, проте Нацбанк пропонує зробити їх ануїтетними (виплати частинами). За інвалідності потерпілого – щомісячні виплати протягом усього терміну його інвалідності до досягнення пенсійного віку. При загибелі потерпілого – щомісячні виплати у особам, які перебували на його утриманні, протягом строку дії їх права на утримання. Посилення гарантійних та інформаційних функцій Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Планується впорядкування державного нагляду за його діяльністю та системи корпоративного управління бюро.

Важливо

Ексклюзивний суперкар Pagani за $17 мільйонів розбили у прикрій ДТП (відео)

Раніше Фокус повідомляв, що на кордоні України та Польщі утворилася рекордна черга вантажівок.