Разрушенный Черниговский автобусный завод возобновил работу и готовит новые модели (фото)

Предприятия корпорации "Эталон" в Чернигове вследствие российских обстрелов были повреждены на 50-70%, но уже возобновили работу. В 2023 году запланирован запуск в производство нескольких новых моделей, среди которых — и электробус.

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Черниговский автобусный завод и смежные предприятия корпорации "Эталон" вернулись к работе с декабря. Они серьезно пострадали от российских обстрелов нынешней весной, но понемногу восстанавливаются и даже разрабатывают новые автобусы. Об этом сообщает Auto-Consulting.

По черниговским заводам российскими войсками было выпущено около 250 снарядов и три ракеты. Они были повреждены на 50-70%, а сумма ущерба составила 30 миллионов гривен. Одного только стекла необходимо заменить на площади 20 000 кв. м.

[ + – ] Городской автобус "Эталон" А08621 Фото: Auto-consulting

На протяжении лета и осени на предприятиях разбирали завалы, возобновляли электро-, водо- и газоснабжение. Сейчас в цехах уже работают 500 человек.

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В 2023 году "Эталон" планирует запустить в производство сразу несколько новых моделей. В частности, появится 9,3-метровый городской автобус А08621 на 72 места, оснащенный двигателем Ashok Leyland на 167 л. с.

[ + – ] Туристический автобус "Эталон" А11123 Фото: Auto-consulting

Также появятся 10,7-метровая туристический "Эталон" А11123 на 44 места и междугородный автобус А08317-31, приспособленный для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

[ + – ] Первый электробус "Эталон" Фото: Auto-consulting

Самым же инновационным станет первый электробус "Эталон". Городская модель А08611 достигает 9 м в длину и рассчитан на 54 пассажира. Его запас хода составит 200 км.

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