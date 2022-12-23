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Разрушенный Черниговский автобусный завод возобновил работу и готовит новые модели (фото)

Черниговский автобусный завод, автобусы эталон, автобус эталон, электробус эталон, украинские автобусы
Фото: Auto-consulting | Черниговский автобусный завод серьезно пострадал от российских обстрелов

Предприятия корпорации "Эталон" в Чернигове вследствие российских обстрелов были повреждены на 50-70%, но уже возобновили работу. В 2023 году запланирован запуск в производство нескольких новых моделей, среди которых — и электробус.

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Черниговский автобусный завод и смежные предприятия корпорации "Эталон" вернулись к работе с декабря. Они серьезно пострадали от российских обстрелов нынешней весной, но понемногу восстанавливаются и даже разрабатывают новые автобусы. Об этом сообщает Auto-Consulting.

По черниговским заводам российскими войсками было выпущено около 250 снарядов и три ракеты. Они были повреждены на 50-70%, а сумма ущерба составила 30 миллионов гривен. Одного только стекла необходимо заменить на площади 20 000 кв. м.

Черниговский автобусный завод, автобусы эталон, автобус эталон, электробус эталон, украинские автобусы Fullscreen
Городской автобус "Эталон" А08621
Фото: Auto-consulting

На протяжении лета и осени на предприятиях разбирали завалы, возобновляли электро-, водо- и газоснабжение. Сейчас в цехах уже работают 500 человек.

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В 2023 году "Эталон" планирует запустить в производство сразу несколько новых моделей. В частности, появится 9,3-метровый городской автобус А08621 на 72 места, оснащенный двигателем Ashok Leyland на 167 л. с.

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Туристический автобус "Эталон" А11123
Фото: Auto-consulting

Также появятся 10,7-метровая туристический "Эталон" А11123 на 44 места и междугородный автобус А08317-31, приспособленный для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями.

Черниговский автобусный завод, автобусы эталон, автобус эталон, электробус эталон, украинские автобусы Fullscreen
Первый электробус "Эталон"
Фото: Auto-consulting

Самым же инновационным станет первый электробус "Эталон". Городская модель А08611 достигает 9 м в длину и рассчитан на 54 пассажира. Его запас хода составит 200 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют запустить в производство новый электромобиль ЛуАЗ. В его конструкции немало отечественных комплектующих.

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