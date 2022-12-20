Офис на колесах: презентован самый необычный автобус Hyundai (фото)

Мобильный офис Hyundai оборудован удобными креслами, выдвижными столиками и дисплеями. В хвосте автобуса появилась комната для переговоров.

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В Южной Корее презентован новый Hyundai Universe Mobile Office. Большой туристический автобус превратили в настоящий офис на колесах и готовятся выпускать под заказ. Об этом сообщает официальный сайт корейской марки.

[ + – ] Предложены версии автобуса на 10, 11 и 13 мест Фото: Hyundai

С виду это обычный автобус Hyundai Universe 2022 модельного года, однако внутри его полностью переделали и оборудовали в салоне офис в формате open space. Покупателям предложат версии на 10, 11 и 13 рабочих мест.

[ + – ] Каждое место оборудовано дисплеем Фото: Hyundai

Каждое место оборудовано удобным регулируемым креслом, раскладным столиком, дисплеем и выдвижной шторкой на окно. Кроме того, предусмотрены разъемы для подключения ноутбука и беспроводная зарядка для смартфона. Естественно, оборудована и точка Wi-Fi.

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В задней части автобуса появилась небольшая переговорная комната. Здесь установили угловой диван, стол и большой монитор с системой видеоконференций.

[ + – ] В хвосте автобуса появилась переговорная комната Фото: Hyundai

Автобус Hyundai Universe Mobile Office будут оснащать шестицилиндровыми турбодизелями объемом 9,9 и 12,7 л и мощностью до 330 л. с.

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