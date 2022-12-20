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Авто

Офис на колесах: презентован самый необычный автобус Hyundai (фото)

Hyundai Universe Mobile Office, Hyundai Universe, новый Hyundai Universe, мобильный офис, автобус Hyundai
Фото: Hyundai | За основу взяли автобус Hyundai Universe

Мобильный офис Hyundai оборудован удобными креслами, выдвижными столиками и дисплеями. В хвосте автобуса появилась комната для переговоров.

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В Южной Корее презентован новый Hyundai Universe Mobile Office. Большой туристический автобус превратили в настоящий офис на колесах и готовятся выпускать под заказ. Об этом сообщает официальный сайт корейской марки.

Hyundai Universe Mobile Office, Hyundai Universe, новый Hyundai Universe, мобильный офис, автобус Hyundai Fullscreen
Предложены версии автобуса на 10, 11 и 13 мест
Фото: Hyundai

С виду это обычный автобус Hyundai Universe 2022 модельного года, однако внутри его полностью переделали и оборудовали в салоне офис в формате open space. Покупателям предложат версии на 10, 11 и 13 рабочих мест.

Hyundai Universe Mobile Office, Hyundai Universe, новый Hyundai Universe, мобильный офис, автобус Hyundai Fullscreen
Каждое место оборудовано дисплеем
Фото: Hyundai

Каждое место оборудовано удобным регулируемым креслом, раскладным столиком, дисплеем и выдвижной шторкой на окно. Кроме того, предусмотрены разъемы для подключения ноутбука и беспроводная зарядка для смартфона. Естественно, оборудована и точка Wi-Fi.

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В задней части автобуса появилась небольшая переговорная комната. Здесь установили угловой диван, стол и большой монитор с системой видеоконференций.

Hyundai Universe Mobile Office, Hyundai Universe, новый Hyundai Universe, мобильный офис, автобус Hyundai Fullscreen
В хвосте автобуса появилась переговорная комната
Фото: Hyundai

Автобус Hyundai Universe Mobile Office будут оснащать шестицилиндровыми турбодизелями объемом 9,9 и 12,7 л и мощностью до 330 л. с.

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