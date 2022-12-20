Офіс на колесах: презентовано незвичайний автобус Hyundai (фото)

Мобільний офіс Hyundai обладнаний зручними кріслами, висувними столиками та дисплеями. У хвості автобуса з'явилася кімната для переговорів.

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У Південній Кореї презентовано новий Hyundai Universe Mobile Office. Великий туристичний автобус перетворили на справжній офіс на колесах і готуються випускати на замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт корейської марки.

[ + – ] Запропоновано версії автобуса на 10, 11 та 13 місць Фото: Hyundai

На вигляд це звичайний автобус Hyundai Universe 2022 модельного року, проте всередині його повністю переробили й обладнали в салоні офіс у форматі open space. Покупцям запропонують версії на 10, 11 та 13 робочих місць.

[ + – ] Кожне місце обладнане дисплеєм Фото: Hyundai

Кожне місце обладнане зручним кріслом, розкладним столиком, дисплеєм і висувною шторкою на вікно. Крім того, передбачені роз'єми для підключення ноутбука та бездротова зарядка для смартфона. Звичайно, обладнана і точка Wi-Fi.

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У задній частині автобуса з'явилася невелика кімната. Тут встановили кутовий диван, стіл і великий монітор із системою відеоконференцій.

[ + – ] У хвості автобуса з'явилася переговорна кімната Фото: Hyundai

Автобус Hyundai Universe Mobile Office оснащуватиме шестициліндровими турбодизелями об'ємом 9,9 та 12,7 л та потужністю до 330 к. с.

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