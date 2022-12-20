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Офіс на колесах: презентовано незвичайний автобус Hyundai (фото)

Hyundai Universe Mobile Office, Hyundai Universe, новий Hyundai Universe, мобільний офіс, автобус Hyundai
Фото: Hyundai | За основу взяли автобус Hyundai Universe

Мобільний офіс Hyundai обладнаний зручними кріслами, висувними столиками та дисплеями. У хвості автобуса з'явилася кімната для переговорів.

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У Південній Кореї презентовано новий Hyundai Universe Mobile Office. Великий туристичний автобус перетворили на справжній офіс на колесах і готуються випускати на замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт корейської марки.

Hyundai Universe Mobile Office, Hyundai Universe, новий Hyundai Universe, мобільний офіс, автобус Hyundai Fullscreen
Запропоновано версії автобуса на 10, 11 та 13 місць
Фото: Hyundai

На вигляд це звичайний автобус Hyundai Universe 2022 модельного року, проте всередині його повністю переробили й обладнали в салоні офіс у форматі open space. Покупцям запропонують версії на 10, 11 та 13 робочих місць.

Hyundai Universe Mobile Office, Hyundai Universe, новий Hyundai Universe, мобільний офіс, автобус Hyundai Fullscreen
Кожне місце обладнане дисплеєм
Фото: Hyundai

Кожне місце обладнане зручним кріслом, розкладним столиком, дисплеєм і висувною шторкою на вікно. Крім того, передбачені роз'єми для підключення ноутбука та бездротова зарядка для смартфона. Звичайно, обладнана і точка Wi-Fi.

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У задній частині автобуса з'явилася невелика кімната. Тут встановили кутовий диван, стіл і великий монітор із системою відеоконференцій.

Hyundai Universe Mobile Office, Hyundai Universe, новий Hyundai Universe, мобільний офіс, автобус Hyundai Fullscreen
У хвості автобуса з'явилася переговорна кімната
Фото: Hyundai

Автобус Hyundai Universe Mobile Office оснащуватиме шестициліндровими турбодизелями об'ємом 9,9 та 12,7 л та потужністю до 330 к. с.

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