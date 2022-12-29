Hyundai перестане продавати автомобілі з ДВЗ у Норвегії

У 2022 році понад 90% проданих у Норвегії автомобілів Hyundai були електричними. До 2025 року Норвегія повністю заборонить продаж нових авто з ДВЗ.

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Hyundai з 1 січня 2023 року перестане продавати в Норвегії автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Усі нові моделі на цьому ринку будуть електричними, повідомляє портал Autoevolution.

Норвегія стала першою європейською країною, в якій Hyundai вирішила зупинити продажі своїх бензинових і дизельних авто. Протягом двох років компанія поступово виводила з місцевого ринку своїм бензинові, газові та дизельні моделі. Зараз там продають електромобілі Kona, Ioniq 5 та 6, гібрид Tucson і водневий Nexo.

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У Hyundai обрали Норвегію через те, що ця країна є світовим лідером за кількістю електромобілів на 1 000 мешканців. У 2022 році частка електричних моделей склала 80% від загального продажу авто. До 2025 року Норвегія повністю заборонить продаж нових авто з ДВЗ.

За словами представників Hyundai, у 2022 році понад 90% проданих у Норвегії авто бренду були електромобілями. З 2020 року компанія поставила до країни 25 тисяч автомобілів, з яких 92% — на електротязі.

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть налагодити випуск корейських електромобілів.