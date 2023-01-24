Розкрито нові подробиці та характеристики флагманського електромобіля Kia EV9 (фото)

Електричний кросовер Kia EV9 запропонують у 200-сильній задньопривідній та 400-сильній повнопривідній версії. Запас ходу електрокара становитиме до 467 км.

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В інтернет потрапила важлива інформація про новий Kia EV9. Великий сімейний електрокросовер мають презентувати у першому півріччі, а в продаж він надійде наприкінці нинішнього чи на початку наступного року. Про це повідомляє американське видання Car and Driver.

У розпорядження журналістів потрапив прайс-лист на електромобіль Kia EV9 2024. З'ясувалося, що семимісний кросовер буде доступний у задньопривідній та повнопривідній версіях, а також із двома варіантами батареї.

[ + – ] Топова версія електрокара стартує до сотні за 5,2 с Фото: Kia

Початковий задньопривідний варіант за 56 000 доларів оснащений двигуном на 200 к. с. та 340 Н∙м. Він здатний розганятись до 100 км/год за 8,5 с та буксирувати причіп вагою до 907 кг. Запас ходу становить 354 км зі стандартною батареєю та 467 км – зі збільшеною.

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Повнопривідний кросовер Kia EV9 коштує від 63 000 доларів. Він отримав два мотори на 400 к. с. та 515 Н∙м. і стартує до сотні за 6 с. Електрокар доступний виключно зі збільшеною батареєю та здатний проїхати до 418 км без підзарядки. Також можна буксирувати 1,5-тонний причіп.

[ + – ] Запас ходу електромобіля становитиме від 354 до 467 км. Фото: Kia

У топовій версії за 73 000 доларів крутний момент збільшений до 653 Н∙м. Такий кросовер розганяється до 100 км/год за 5,2 сек і може тягнути причіп вагою 2 тонни. За доплату 4800 доларів доступний автопілот.

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