Kia показала новий великий електрокросовер із трьома рядами сидінь (відео)

Прем'єра Kia EV9 відбудеться в першому кварталі 2023 року. Модель стане новим електричним флагманом південнокорейського бренду.

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Kia готується представити свою флагманську електричну модель, кросовер EV9. Він отримає три ряди сидінь і стане найбільшим автомобілем бренду. Перший тизер новинки опублікували на сторінці компанії у Twitter.

Kia EV9 мають представити в першому кварталі 2023 року. Кросовер відрізняється незвичайним футуристичним дизайном із прямокутними формами.

Нова модель буде сильно схожа на однойменний концепт, але стане стриманішою. Kia EV9 збудують на платформі E-GMP, як і кросовер EV6.

Довжина новинки складе майже 5 метрів, а колісна база сягає 3,1 метра. Очікується найпростіший салон серед усіх моделей бренду.

Поки Kia повністю не розкрила дизайн новинки. Вони представили короткий тизер, у якому видно силует EV9 і його передню частину з незвичайними фарами.

Модель буде повністю розкрита під час Auto Expo, що пройде в Нью-Делі з 12 по 15 січня. Вперше бренд представить свою нову модель для глобального ринку Індії.

За чутками, ємність батареї кросовера становитиме понад 77,4 кВтг. Запас ходу становитиме понад 500 км на одному заряді.

Раніше Фокус писав, що електрокросовер Kia EV9 уперше помітили на дорогах.