Kia показала новый большой электрокроссовер с тремя рядами сидений (видео)

Премьера Kia EV9 состоится в первом квартале 2023 года. Модель станет новым электрическим флагманом южнокорейского бренда.

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Kia готовится представить свою флагманскую электрическую модель, кроссовер EV9. Он получит три ряда сидений и станет самым большим автомобилем бренда. Первый тизер новинки опубликовали на странице компании в Twitter.

Kia EV9 должны представить в первом квартале 2023 года. Кроссовер отличается необычным футуристичным дизайном с прямоугольными формами.

Новая модель будет сильно похожа на одноименный концепт, но станет более сдержанной. Kia EV9 построят на платформе E-GMP, как и кроссовер EV6.

Длина новинки составит почти 5 метров, а колесная база достигает 3,1 метра. Ожидается самый просторный салон среди всех моделей бренда.

Пока Kia не раскрыла полностью дизайн новинки. Они представили короткий тизер, в котором виден силуэт EV9 и его передняя часть с необычными фарами.

Модель будет полностью раскрыта во время Auto Expo, которая пройдет в Нью-Дели с 12 по 15 января. Впервые бренд представит свою новую модель для глобального рынка в Индии.

По слухам, емкость батареи кроссовера составит более 77,4 кВтч. Запас хода составит более 500 км на одном заряде.

Ранее Фокус писал, что электрокроссовер Kia EV9 впервые заметили на дорогах.