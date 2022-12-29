Kia показала новый большой электрокроссовер с тремя рядами сидений (видео)
Премьера Kia EV9 состоится в первом квартале 2023 года. Модель станет новым электрическим флагманом южнокорейского бренда.
Kia готовится представить свою флагманскую электрическую модель, кроссовер EV9. Он получит три ряда сидений и станет самым большим автомобилем бренда. Первый тизер новинки опубликовали на странице компании в Twitter.
Kia EV9 должны представить в первом квартале 2023 года. Кроссовер отличается необычным футуристичным дизайном с прямоугольными формами.
Новая модель будет сильно похожа на одноименный концепт, но станет более сдержанной. Kia EV9 построят на платформе E-GMP, как и кроссовер EV6.
Длина новинки составит почти 5 метров, а колесная база достигает 3,1 метра. Ожидается самый просторный салон среди всех моделей бренда.
Пока Kia не раскрыла полностью дизайн новинки. Они представили короткий тизер, в котором виден силуэт EV9 и его передняя часть с необычными фарами.
Модель будет полностью раскрыта во время Auto Expo, которая пройдет в Нью-Дели с 12 по 15 января. Впервые бренд представит свою новую модель для глобального рынка в Индии.
По слухам, емкость батареи кроссовера составит более 77,4 кВтч. Запас хода составит более 500 км на одном заряде.
Ранее Фокус писал, что электрокроссовер Kia EV9 впервые заметили на дорогах.