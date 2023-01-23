Вбивця Tesla: Geely показали розкішний електричний седан (відео)

Geely представили короткий тизер, демонструючи деякі елементи дизайну майбутньої новинки. Колісна база моделі перевищить 2900 мм, а довжина становитиме близько 4900 мм.

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Geely Auto показала тизер нового електричного седана, який увійде до серії NEV. Модель дебютує вже 2023 року. Подробиці розповіли на сайті CarNewsChina.

У короткому ролику Geely показали силует і передню оптику нового седана. Він отримав спортивний профіль із довгим капотом.

Задні двері електричного седана відчинятимуться проти руху — як у Rolls-Royce. Дверні ручки підсвічуються світлодіодними вставками.

[ + – ] Електричний седан отримає стильний силует та незвичайні двері Фото: Geely

Колісні диски отримають незвичайний дизайн із підсвічуванням. У центрі будуть розташовані трикутні форми.

За чутками, седан матиме довжину близько 4900 мм. Колісна база моделі перевищить 2900 мм.

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Новий седан випускатимуть під брендом Geely. Він увійде до модельного ряду середнього цінового сегмента.

Модель збудують на архітектурі SEA, яка лежить в основі електромобілів Zeekr, Smart, Jidu, Radar, Polestar та Lotus. Ціна та характеристики авто залишаються невідомими.

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