Японці представили бюджетний електричний фургон із незвичайним дизайном (фото)

Електричний фургон може перевозити до 1 250 кг вантажу та пропонується у кількох версіях. Запас ходу HWE Elemo-L складає 270 км на одному заряді.

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Японська компанія HW Electro представила повністю електричний фургон Elemo-L. Він має непогану вантажопідйомність і бюджетний цінник. Подробиці розповіли на сайті dime.jp.

Попереду HWE Elemo-L встановлено подвійний блок світлотехніки. Зверху розташовані тоненькі діодні ходові вогні, а знизу круглі фари.

Максимальна вантажопідйомність HWE Elemo-L складає 1 250 кг. Об'єм кузова складає 7 000 літрів.

[ + – ] Фургон може перевозити до 1 250 кг вантажу Фото: HWE

HWE Elemo-L може постачатися не лише у вантажній версії. Клієнти можуть замовити фургон із трьома рядами сидінь.

Для зниження ваги фургона його рама виготовлена з алюмінію з використанням полімерних панелей. Деякі частини кузова виготовлені з перероблених матеріалів.

[ + – ] Інтер'єр позбавлений розкоші, але пропонує всі необхідні сучасні функції Фото: HWE

Місткість акумуляторної батареї становить 43,5 кВтгод. Запас ходу на одному заряді становить 270 км.

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Щоб зарядити батарею від 0 до 100%, потрібно 8 годин. Для зарядки від 30 до 80% достатньо 30 хвилин. Детальні характеристики фургона поки що не розкрили.

Раніше Фокус писав, що в Україні почали з'являтись електричні фургони StreetScooter Work для комерційних перевезень.