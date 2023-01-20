Японці представили бюджетний електричний фургон із незвичайним дизайном (фото)
Електричний фургон може перевозити до 1 250 кг вантажу та пропонується у кількох версіях. Запас ходу HWE Elemo-L складає 270 км на одному заряді.
Японська компанія HW Electro представила повністю електричний фургон Elemo-L. Він має непогану вантажопідйомність і бюджетний цінник. Подробиці розповіли на сайті dime.jp.
Попереду HWE Elemo-L встановлено подвійний блок світлотехніки. Зверху розташовані тоненькі діодні ходові вогні, а знизу круглі фари.
Максимальна вантажопідйомність HWE Elemo-L складає 1 250 кг. Об'єм кузова складає 7 000 літрів.
HWE Elemo-L може постачатися не лише у вантажній версії. Клієнти можуть замовити фургон із трьома рядами сидінь.
Для зниження ваги фургона його рама виготовлена з алюмінію з використанням полімерних панелей. Деякі частини кузова виготовлені з перероблених матеріалів.
Місткість акумуляторної батареї становить 43,5 кВтгод. Запас ходу на одному заряді становить 270 км.Важливо
Щоб зарядити батарею від 0 до 100%, потрібно 8 годин. Для зарядки від 30 до 80% достатньо 30 хвилин. Детальні характеристики фургона поки що не розкрили.
Раніше Фокус писав, що в Україні почали з'являтись електричні фургони StreetScooter Work для комерційних перевезень.