Японцы представили бюджетный электрический фургон с необычным дизайном (фото)

Электрический фургон может перевозить до 1250 кг груза и предлагается в нескольких версиях. Запас хода HWE Elemo-L составляет 270 км на одном заряде.

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Японская компания HW Electro представила полностью электрический фургон Elemo-L. Он обладает неплохой грузоподъемностью и бюджетным ценником. Подробности рассказали на сайте dime.jp.

Спереди HWE Elemo-L установлен двойной блок светотехники. Сверху расположены тоненькие диодные ходовые огни, а снизу — круглые фары.

Максимальная грузоподъемность HWE Elemo-L составляет 1250 кг. Объем кузова составляет 7000 литров.

[ + – ] Фургон может перевозить до 1250 кг груза Фото: HWE

HWE Elemo-L может поставляться не только в грузовой версии. Клиенты могут заказать фургон с тремя рядами сидений.

Для снижения веса фургона его рама изготовлена из алюминия с использованием полимерных панелей. Некоторые части кузова изготовлены из переработанных материалов.

[ + – ] Интерьер лишен роскоши, но предлагает все необходимые современные функции Фото: HWE

Емкость аккумуляторной батареи составляет 43,5 кВтч. Запас хода на одном заряде составляет 270 км.

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Чтобы зарядить батарею от 0 до 100%, понадобится 8 часов. Для зарядки от 30 до 80% достаточно 30 минут. Подробные характеристики фургона пока не раскрыли.

Ранее Фокус писал, что в Украине начали появляться электрические фургоны StreetScooter Work для коммерческих перевозок.