Представлен бюджетный электрофургон со сменными батареями и большим запасом хода (фото)

Golden Dragon обновил свою самую популярную модель, добавив ей сменные батареи. Это позволит существенно сократить расходы на содержание электрофургона.

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Китайский производитель коммерческих электрофургонов Golden Dragon представил новую версию своей популярной модели GLE850. Подробности об авто рассказали на сайте бренда.

Новая версия GLE850 отличается наличием сменных батарей. По словам компании, это позволит брать аккумуляторы в аренду, а не покупать их. Это сократит расходы на содержание автомобиля примерно на 30-40%.

[ + – ] Фургон GLE850 построен на базе Toyota HiAce

Фургон GLE850 оснащается электромотором с максимальной мощностью 80 кВт и крутящим моментом 270 Нм. Грузовой отсек обладает полезным объемом 8,2 м куб. Его длина составляет 3,2 метра, а высота — 1,65 метра. Модель построена на базе Toyota HiAce поколения H100, которое выпускалось с 1989 по 2004 год.

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На зарядку аккумуляторов требуется от полутора до двух часов. По словам производителя, запас хода достигает от 500 до 600 км.

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