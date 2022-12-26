Размером с мотоцикл: итальянцы представили необычный компактный электрогрузовик (видео)
Minimax Cubo имеет два посадочных места и может поставляться без дверей. На сайте компании предложено огромное количество различных модификаций.
Итальянский бренд Tazzari EV представил компактный электрогрузовик для городских перевозок. Minimax Cubo получил необычный дизайн с панорамной крышей. Подробности о новинке рассказали на сайте компании.
Minimax Cubo имеет два посадочных места и может поставляться без дверей. Его компактные размеры позволяют ему проехать в самых узких местах.
Габариты Tazzari Minimax Cubo:
- Длина — 3228 мм
- Ширина — 1200 мм
- Высота — 1668 мм
Minimax Cubo может перевозить груз весом до 530 кг. Его можно купить с тремя вариантами кузова — закрытый фургон, пикап или пустая бортовая платформа.
Грузовик оснащается электромотором с пиковой мощностью 15 кВт. Запас хода самых дорогих версий превышает 300 км. Максимальная скорость составляет 65 км/ч.Важно
Minimax Cubo в Италии классифицируется как тяжелый квадроцикл. Им можно управлять в стране с 16 лет.
Внутри грузовика установлены два кресла. Поддерживается бесключевой доступ, а в качестве приборной панели выступает 7-дюймовый сенсорный дисплей.
За базовый Minimax Cubo просят от 17 400 евро (без учета батарей). Их можно купить отдельно от 3590 евро. В качестве опций можно оснастить грузовик более емкой батареей, кондиционером, обогревом лобового стекла и камерой заднего вида.
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